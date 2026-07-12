BancoEstado ofrece una gift card de $100.000 a quienes contraten este servicio

Este beneficio estará disponible durante julio de este año.

Esta medida tiene como objetivo incentivar la contratación de este producto, que incluye más de 20 asistencias para el conductor y el vehículo , además de diferentes niveles de cobertura según el plan elegido.

BancoEstado lanzó una nueva promoción que busca premiar a sus clientes con un llamativo incentivo económico. Se trata de una gift card de $100.000 para quienes adquieran un Seguro Automotriz a través de los canales digitales de la institución.

Para acceder a este beneficio, que solo estará disponible durante julio de este año, se debe optar por una de las dos modalidades del Seguro Automotriz de BancoEstado a través de su plataforma online (haz click aquí).

El Plan Estándar cuenta con coberturas como:

Daños materiales al vehículo.

Robo, hurto o uso no autorizado.

Cobertura de daños materiales dentro de Chile.

Responsabilidad civil con cobertura de hasta 500 UF.

Reposición de vehículos con una antiguedad igual o inferior a un año.

Mientras que el Plan Full ofrece las siguientes prestaciones:

Daños materiales en Chile y el extranjero.

Robo, hurto o uso no autorizado.

Responsabilidad civil con cobertura de hasta 1.000 UF.

Reposición para vehículos de hasta dos años de antiguedad.

Cobertura por lesiones, incapacidad o fallecimiento de hasta 150 UF por asiento, con un tope de 750 UF.

Este trámite se realiza de forma completamente online. Simplemente hay que cotizar el seguro ingresando los datos del vehículo, elegir uno de los planes, completar los datos necesarios y escoger el medio de pago.

Una vez concluida la contratación, tu automóvil quedará protegido y podrás acceder a la gift card de $100.000, beneficio entregado por la compañía aseguradora.