Pasaporte Patrimonial: Cómo funciona y dónde retirarlo para el Día del Patrimonio 2026

El pasaporte opera de manera similar a un documento de viaje real, pero enfocado exclusivamente en la ruta cultural e histórica nacional.

En el marco de las actividades de celebración del Día de los Patrimonios de este año, se ha dispuesto oficialmente la entrega del Pasaporte Patrimonial 2026. Este documento, de carácter totalmente gratuito, funciona como una guía interactiva y física diseñada para incentivar a las familias a recorrer los diferentes sitios históricos, museos y centros culturales habilitados en el país.

A continuación, te explicamos detalladamente el funcionamiento de esta iniciativa, los requisitos para obtenerlo y las zonas de distribución para que puedas planificar tus visitas.

¿Cómo funciona el Pasaporte Patrimonial 2026?

El pasaporte opera de manera similar a un documento de viaje real, pero enfocado exclusivamente en la ruta cultural e histórica nacional:

Registro de visitas: Cada vez que el usuario asiste a uno de los espacios patrimoniales adheridos al circuito oficial, puede solicitar un timbre o sello físico en el lugar.

Guía integrada: En su interior contiene un mapa con los principales hitos y monumentos recomendados para visitar, clasificados por regiones y comunas.

Formato: Es un documento de bolsillo impreso, pensado para que niños y adultos puedan coleccionar los timbres de los recintos que logren recorrer durante las jornadas de apertura oficial.

¿Dónde se puede retirar el documento?

La distribución del cuadernillo se realiza de forma presencial hasta agotar el stock disponible en cada uno de los puntos habilitados por la organización. Los lugares oficiales de retiro son: