Cuentas de la luz subirán cerca de un 5% desde julio: estas serán las regiones más afectadas

El alza se explica por ajustes en generación y transmisión, además de retrasos en obras eléctricas en el sur del país.

A partir del próximo 1 de julio, los hogares chilenos enfrentarán un aumento promedio del 4,9% en sus cuentas de electricidad, según proyectó la Comisión Nacional de Energía (CNE).

El ajuste considera un alza de 2,1% en el segmento de generación eléctrica y otro incremento de 2,8% asociado al cargo por transmisión.

Por qué subirán las tarifas eléctricas

El secretario ejecutivo subrogante de la CNE, Mauricio Funes Huerta, explicó que el incremento responde principalmente a dos factores estructurales.

El primero tiene relación con la base de comparación utilizada durante el primer semestre de 2026, período en que se aplicaron descuentos extraordinarios a los usuarios por errores previos vinculados al IPC y a la sobreestimación de activos de transmisión.

Según la autoridad, esos descuentos alcanzaron los 252 millones de dólares, lo que evitó mayores alzas en las tarifas anteriores.