Cuentas de la luz subirán cerca de un 5% desde julio: estas serán las regiones más afectadas
- Viernes 22 de mayo de 2026
- 19:35 hrs
El alza se explica por ajustes en generación y transmisión, además de retrasos en obras eléctricas en el sur del país.
A partir del próximo 1 de julio, los hogares chilenos enfrentarán un aumento promedio del 4,9% en sus cuentas de electricidad, según proyectó la Comisión Nacional de Energía (CNE).
El ajuste considera un alza de 2,1% en el segmento de generación eléctrica y otro incremento de 2,8% asociado al cargo por transmisión.
Por qué subirán las tarifas eléctricas
El secretario ejecutivo subrogante de la CNE, Mauricio Funes Huerta, explicó que el incremento responde principalmente a dos factores estructurales.
El primero tiene relación con la base de comparación utilizada durante el primer semestre de 2026, período en que se aplicaron descuentos extraordinarios a los usuarios por errores previos vinculados al IPC y a la sobreestimación de activos de transmisión.
Según la autoridad, esos descuentos alcanzaron los 252 millones de dólares, lo que evitó mayores alzas en las tarifas anteriores.
Regiones más afectadas por el aumento
El informe también advierte que el impacto será mayor en las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Esto se debe a retrasos en obras de transmisión eléctrica, infraestructura considerada clave para transportar energía a menores costos hacia la zona sur del país.
Ajustes podrían variar antes de junio
La CNE precisó que el componente de generación ya cuenta con un informe definitivo, mientras que el cálculo correspondiente a transmisión todavía es preliminar.
Actualmente, este último documento permanece en proceso de revisión y recepción de observaciones por parte de actores del Sistema Eléctrico Nacional, en el marco de la Resolución Exenta N° 250 emitida este 22 de mayo.
Por ello, los valores finales podrían experimentar modificaciones menores antes de la publicación definitiva prevista para junio.