Comienza una nueva normativa para emitir licencias médicas: ¿Cómo funciona?
- Sábado 23 de mayo de 2026
- 15:58 hrs
Esta medida busca combatir el otorgamiento fraudulento de documentos de reposo y garantizar que el proceso sea ejecutado por personal debidamente acreditado ante las autoridades.
El sistema de salud chileno comenzará a aplicar una modificación estructural en el proceso de emisión de licencias médicas. Bajo los cambios implementados a la Ley N° 20.585, el cumplimiento de ciertos estándares académicos y legales pasará a ser de carácter obligatorio, estableciendo un filtro directo para asegurar la documentación al día de los profesionales del área.
Esta medida busca combatir el otorgamiento fraudulento de documentos de reposo y garantizar que el proceso sea ejecutado por personal debidamente acreditado ante las autoridades.
¿Cuáles son los requisitos obligatorios para emitir licencias médicas?
Para que un profesional se encuentre habilitado para emitir una licencia, el sistema verificará de forma automática las siguientes condiciones:
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Inscripción en el RNPI: Los médicos cirujanos, cirujano-dentistas y matronas deben figurar de forma obligatoria en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud, administrado por la Superintendencia de Salud.
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Aprobación del Eunacom: Quienes obtuvieron su título de médico cirujano a partir del 19 de abril de 2009 deberán tener aprobado el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina.
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Excepción por Especialidades: Aquellos especialistas o subespecialistas que cuenten con una certificación en Chile (mediante Conacem u otras entidades acreditadas) se encontrarán exceptuados de la rendición del Eunacom, pudiendo emitir los documentos correspondientes.
¿Cómo operará el bloqueo automático en el sistema?
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) ordenó a las plataformas encargadas de la tramitación de licencias electrónicas la aplicación de controles inmediatos:
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Bloqueo de plataformas: Los operadores Imed y Medipass impedirán el ingreso a sus sistemas a cualquier profesional que no registre sus datos regularizados.
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Validación de datos: La base de información de la Superintendencia de Salud se utilizará como la fuente principal para permitir o denegar el acceso a la creación de los documentos de reposo.
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Regularización: Los prestadores que se vean afectados por el bloqueo en los portales electrónicos deberán resolver su situación directamente ante la Superintendencia de Salud para recuperar la facultad de emisión.
¿Qué se recomienda a los pacientes?
Con la entrada en vigencia de esta regulación, se aconseja a los usuarios comprobar previamente que su médico tratante cuente con los registros requeridos por ley, evitando con ello inconvenientes posteriores en la tramitación del reposo laboral ante el Compin o las respectivas Isapres.