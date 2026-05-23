Comienza una nueva normativa para emitir licencias médicas: ¿Cómo funciona?

Esta medida busca combatir el otorgamiento fraudulento de documentos de reposo y garantizar que el proceso sea ejecutado por personal debidamente acreditado ante las autoridades.

El sistema de salud chileno comenzará a aplicar una modificación estructural en el proceso de emisión de licencias médicas. Bajo los cambios implementados a la Ley N° 20.585, el cumplimiento de ciertos estándares académicos y legales pasará a ser de carácter obligatorio, estableciendo un filtro directo para asegurar la documentación al día de los profesionales del área.

Esta medida busca combatir el otorgamiento fraudulento de documentos de reposo y garantizar que el proceso sea ejecutado por personal debidamente acreditado ante las autoridades.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para emitir licencias médicas?

Para que un profesional se encuentre habilitado para emitir una licencia, el sistema verificará de forma automática las siguientes condiciones: