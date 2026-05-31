Familia talquina viajó de madrugada a La Moneda para ver a Kast: Pdte. estaba en Viña del Mar
- Domingo 31 de mayo de 2026
- 09:17 hrs
Imágenes: Gobierno de Chile / T13.
Argentina, su hija Mariana y su nieta Lulú, emprendieron viaje a las 4 de la mañana desde el Maule para ver al mandatario, quien estaba en el Palacio Presidencial Cerro Castillo preparando su discurso para la Cuenta Pública.
Este 30 y 31 de mayo se celebra el Día del Patrimonio, una fecha donde cientos de edificios históricos y patrimoniales a lo largo de Chile abren sus puertas para recibir visitas de la ciudadanía.
Uno de ellos fue el Palacio de La Moneda, ubicado en pleno centro de Santiago, sitio donde llegó una familia que viajó desde Talca con la intención de conocer al Presidente José Antonio Kast.
"Queria ver al Presidente, así que nos vinimos a las 4 de la mañana", mencionó a T13 Argentina, una adulta mayor que emprendió rumbo a la capital junto a su hija Mariana y su nieta Lulú.
Sin embargo, la madre de la menor mencionó con decepción que "en ningún momento lo vi... (Presidente Kast) No está".
Y es que el mandatario se encuentra en el Palacio Presidencial Cerro Castillo de Viña del Mar, donde está preparando el discurso que dará para la Cuenta Pública de este lunes 1 de junio.
A pesar de no haber conocido al Presidente, Argentina comentó que "todo es hermoso, todo. Lo que le explican es muy importante. Todos deberíamos venir a verlo para que la gente viva sus sueños".