Familia talquina viajó de madrugada a La Moneda para ver a Kast: Pdte. estaba en Viña del Mar

Imágenes: Gobierno de Chile / T13.

Argentina, su hija Mariana y su nieta Lulú, emprendieron viaje a las 4 de la mañana desde el Maule para ver al mandatario, quien estaba en el Palacio Presidencial Cerro Castillo preparando su discurso para la Cuenta Pública.

Este 30 y 31 de mayo se celebra el Día del Patrimonio, una fecha donde cientos de edificios históricos y patrimoniales a lo largo de Chile abren sus puertas para recibir visitas de la ciudadanía. Uno de ellos fue el Palacio de La Moneda, ubicado en pleno centro de Santiago, sitio donde llegó una familia que viajó desde Talca con la intención de conocer al Presidente José Antonio Kast.