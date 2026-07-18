Cuatro muertos, un desaparecido y 516 damnificados: Senapred entrega nuevo balance por sistema frontal

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, revelaron nuevos detalles sobre las familias damnificadas y las consecuencias de las últimas horas con intensas lluvias.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó la mañana de este sábado un nuevo balance del sistema frontal que afecta al a zona centro-norte y centro-sur del país.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora de Senapred, Alicia Cebrián, revelaron nuevos detalles sobre las familias damnificadas y las consecuencias de las últimas horas con intensas lluvias.

Detalles del balance por sistema frontal

En primera instancia, se lamentó el fallecimiento de cuatro personas entre las regiones de Atacama y Araucanía, además de la desaparición de una persona en la región del Maule y seis lesionados.