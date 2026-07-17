Estudio: 86% de empresas en Chile no subirá sueldos el segundo semestre

Un informe de Laborum reveló que la mayoría de las compañías mantendrá las remuneraciones congeladas. Además, un 71% de los especialistas en recursos humanos reportó despidos durante el año, impulsados principalmente por la reducción de costos.

Durante el segundo semestre de 2026, el 86% de las empresas en Chile no contempla realizar reajustes salariales para sus trabajadores. Así lo reveló el estudio "Salarios y contrataciones" elaborado por la plataforma Laborum, reflejando el complejo escenario del mercado laboral.

La economía chilena enfrenta un difícil arranque de año, marcado por una tasa de desocupación que alcanzó el 9,4% en el trimestre marzo-mayo. En este contexto, solo un 14% de las compañías prevé otorgar aumentos en las remuneraciones.

De las empresas que sí proyectan alzas, el 43% las vinculará a la inflación, el 36% realizará incrementos reales y el 21% aplicará una combinación de ambos.

La situación coincide con la realidad reportada por los trabajadores. El 76% asegura que no ha recibido mejoras salariales durante el año, frente a un 24% que sí registró un aumento en sus ingresos.

Entre quienes vieron incrementado su sueldo, el 49% indicó que fue un aumento real. Un 33% apuntó a una actualización por inflación y un 18% experimentó ambas modalidades.

Alta cifra de despidos por reducción de costos

El informe advierte un alto nivel de desvinculaciones. Siete de cada 10 empresas registraron despidos durante la primera mitad del año, cifra respaldada por el 71% de los especialistas en recursos humanos consultados.

La principal causa detrás de las salidas fue la reducción de costos (57%). Le siguen el desempeño insuficiente del personal (41%), el impacto de la situación económica general (22%) y el cierre de departamentos o líneas de negocio (22%). Un 9% apuntó a otros motivos y un 6% a fusiones o adquisiciones de la organización.

A nivel regional, la tendencia es similar a la de otros países evaluados. Panamá lidera con un 86% de empresas con despidos, seguido por Perú (68%), Ecuador (68%) y Argentina (67%).

El director de Laborum.cl, Diego Tala, explicó que "los resultados muestran un mercado laboral en retracción, con organizaciones que priorizan la estabilidad de sus estructuras".

"Estos datos reflejan un contexto en el que las decisiones de contratación están atravesadas por la prudencia y la necesidad de sostener la operación", agregó el ejecutivo.

Proyecciones de empleo para fin de año

Las expectativas para los próximos meses mantienen la cautela. Casi un tercio (31%) de los expertos en recursos humanos prevé un deterioro del mercado laboral: un 21% estima que la situación será mala y un 10% la califica como muy mala.

Sobre la dotación de personal para el resto del año, el 48% de las organizaciones planea mantener su plantilla intacta. El 36% contempla reducir equipos y solo el 16% espera aumentarlos mediante nuevas contrataciones.

El estudio consideró la participación de 5.008 personas, incluyendo especialistas en recursos humanos y trabajadores de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.