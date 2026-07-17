•La Compañía ha desplegado más de 1.600 brigadas en terreno, con más de 5.000 personas en total, para abordar esta contingencia. Ya se ha recuperado el suministro a más 90% de los clientes afectados hasta ahora.

CGE entregó un nuevo balance sobre los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del país e informó que, hasta las 14:30 horas de este viernes, un total de 100.576 clientes permanecían sin suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

La empresa indicó que esta cifra representa una recuperación superior al 90% de los clientes afectados durante la emergencia, considerando que el temporal provocó interrupciones del servicio para 1.143.674 usuarios.

¿Qué regiones concentran más clientes sin suministro?

Según el reporte de CGE, las regiones con mayor cantidad de clientes aún sin energía son:

Coquimbo: 24.882 clientes.

La Araucanía: 24.019 clientes.

Región Metropolitana: 16.874 clientes.

Biobío: 12.409 clientes.

Maule: 7.103 clientes.

La compañía señaló que continúa trabajando para normalizar el suministro en las zonas más afectadas, en la medida que las condiciones climáticas permitan realizar las labores de reparación.

Más de 1.600 brigadas desplegadas

Como parte del plan de contingencia, CGE desplegó más de 1.600 brigadas, con cerca de 5.000 personas en terreno, para atender las interrupciones del servicio y reconstruir la infraestructura dañada por las fuertes lluvias y el viento.

La empresa explicó que los equipos técnicos han trabajado de manera ininterrumpida, en turnos durante las 24 horas, desde el pasado 13 de julio, y mantendrán ese despliegue mientras persistan las emergencias derivadas del sistema frontal.