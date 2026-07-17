CGE informa estatus de suministro por sistema frontal que afecta desde Atacama a La Araucanía
- Viernes 17 de julio de 2026
- 17:57 hrs
•La Compañía ha desplegado más de 1.600 brigadas en terreno, con más de 5.000 personas en total, para abordar esta contingencia. Ya se ha recuperado el suministro a más 90% de los clientes afectados hasta ahora.
CGE entregó un nuevo balance sobre los efectos del sistema frontal que afecta a gran parte del país e informó que, hasta las 14:30 horas de este viernes, un total de 100.576 clientes permanecían sin suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía.
La empresa indicó que esta cifra representa una recuperación superior al 90% de los clientes afectados durante la emergencia, considerando que el temporal provocó interrupciones del servicio para 1.143.674 usuarios.
¿Qué regiones concentran más clientes sin suministro?
Según el reporte de CGE, las regiones con mayor cantidad de clientes aún sin energía son:
Coquimbo: 24.882 clientes.
La Araucanía: 24.019 clientes.
Región Metropolitana: 16.874 clientes.
Biobío: 12.409 clientes.
Maule: 7.103 clientes.
La compañía señaló que continúa trabajando para normalizar el suministro en las zonas más afectadas, en la medida que las condiciones climáticas permitan realizar las labores de reparación.
Más de 1.600 brigadas desplegadas
Como parte del plan de contingencia, CGE desplegó más de 1.600 brigadas, con cerca de 5.000 personas en terreno, para atender las interrupciones del servicio y reconstruir la infraestructura dañada por las fuertes lluvias y el viento.
La empresa explicó que los equipos técnicos han trabajado de manera ininterrumpida, en turnos durante las 24 horas, desde el pasado 13 de julio, y mantendrán ese despliegue mientras persistan las emergencias derivadas del sistema frontal.
Monitoreo a pacientes electrodependientes
CGE también informó que reforzó el apoyo a los 5.813 pacientes electrodependientes registrados en su zona de concesión.
La compañía realizó contactos preventivos con cada uno de ellos para monitorear su situación y entregar combustible para sus equipos de respaldo cuando fue necesario, seguimiento que se ha mantenido durante toda la contingencia.
Llamado a no acercarse a cables caídos
Finalmente, la distribuidora reiteró el llamado a la comunidad a no acercarse a cables o conductores que se encuentren en el suelo, ya que podrían estar energizados y representar un grave riesgo para las personas.
En caso de emergencias, los clientes pueden comunicarse con CGE a través del Fono Clientes 800 800 767, el WhatsApp +56 9 8956 8479, la aplicación CGE 1click, el sitio web oficial o la cuenta de X @CGE_Clientes.