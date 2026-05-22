Nuevos requisitos para emitir licencias médicas comenzarán a regir este 24 de mayo
- Viernes 22 de mayo de 2026
- 18:58 hrs
Quienes no cumplan con los requisitos exigidos por la ley quedarán inhabilitados desde este domingo.
La Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) informó que desde este domingo 24 de mayo comenzarán a regir nuevos requisitos para la emisión de licencias médicas en el país.
La medida surge tras las modificaciones realizadas en 2025 a la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas.
Con esta normativa, solo podrán emitir estos documentos los profesionales de la salud que estén inscritos y habilitados en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud (RNPI), administrado por la Superintendencia de Salud.
Quiénes podrán emitir licencias médicas
La normativa establece que médicos cirujanos, cirujanos dentistas y matronas deberán cumplir con los requisitos legales para mantenerse habilitados.
En el caso de quienes obtuvieron su título profesional desde el 19 de abril de 2009, deberán acreditar la aprobación del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (Eunacom).
Sin embargo, la ley contempla excepciones para médicos especialistas y subespecialistas certificados en Chile por entidades autorizadas por el Ministerio de Salud, como Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (Conacem).
Profesionales que no cumplan quedarán inhabilitados
La Suseso instruyó a las plataformas de licencias médicas electrónicas Imed y Medipass para implementar medidas de control e información antes de la entrada en vigencia de la norma.
Los sistemas deberán mostrar alertas a los profesionales que podrían quedar inhabilitados y, desde el 24 de mayo, impedir la emisión de licencias médicas a quienes no cumplan con los requisitos establecidos por la ley.
El Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud permite verificar si un profesional se encuentra legalmente habilitado para ejercer en Chile.