CGE reforzará su operación por sistema frontal: desplegará más de 1.600 brigadas entre Atacama y La Araucanía
- Martes 14 de julio de 2026
- 17:57 hrs
La Compañía multiplicará los recursos y dispondrá de casi 1.600 personas, entre técnicos y supervisores, en terreno para atender contingencias y posibles interrupciones de suministro.
Ante el sistema frontal que afectará a gran parte de Chile durante los próximos días, CGE activó un plan preventivo de operaciones para responder de forma más rápida a eventuales interrupciones del suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía.
La empresa informó que reforzará su capacidad operativa con un despliegue extraordinario de personal, brigadas y equipos de respaldo para enfrentar las contingencias que puedan provocar las lluvias y el viento.
Más de 1.600 brigadas estarán desplegadas
Como parte del plan de emergencia, CGE dispondrá de más de 1.600 brigadas, entre equipos livianos y pesados, junto a cerca de 5.000 trabajadores en terreno.
Las brigadas pesadas estarán destinadas principalmente a la reconstrucción de infraestructura eléctrica que pueda resultar dañada producto del sistema frontal.
La compañía indicó que este despliegue corresponde a uno de los mayores operativos preventivos realizados para enfrentar eventos meteorológicos de gran magnitud.
Generadores de respaldo para zonas críticas
Además del aumento de brigadas, CGE contará con 225 equipos de generación de respaldo, con una capacidad superior a 91 mil kVA, los que podrán ser trasladados hacia los sectores más afectados para apoyar la reposición del suministro.
Este operativo complementa el Plan Invierno 2026, que contempló más de 170 mil trabajos preventivos, incluyendo:
Revisión de postes.
Poda de árboles cercanos a las líneas eléctricas.
Inspección de equipos telecomandados.
Lavado de aisladores.
Mantención de redes de media tensión.
Atención especial para pacientes electrodependientes
La empresa informó que mantendrá personal especializado y generadores disponibles para atender requerimientos de clientes electrodependientes.
Asimismo, realizará contacto preventivo con las personas inscritas en este registro para conocer sus necesidades durante la emergencia.
CGE recordó que el número exclusivo para pacientes electrodependientes es el 800 203 180.
Refuerzo especial en la Región Metropolitana
En la Región Metropolitana, donde CGE abastece a más de 611 mil clientes en 19 comunas, la empresa desplegará 290 brigadas y más de 800 técnicos y supervisores.
La compañía indicó que, si las condiciones lo requieren, podrá aumentar su capacidad operativa entre cinco y siete veces respecto de un día normal.
Canales de contacto
CGE recordó que los clientes pueden reportar emergencias o consultar el estado del servicio a través de los siguientes canales:
- Fono Clientes: 800 800 767.
- WhatsApp: +56 9 8956 8479.
- Aplicación 1Click CGE.
- Sitio web oficial de CGE.
La empresa reiteró que mantendrá coordinación permanente con autoridades regionales y comunales para priorizar la atención de situaciones de riesgo eléctrico y de pacientes electrodependientes mientras se desarrolla el sistema frontal.