La Compañía multiplicará los recursos y dispondrá de casi 1.600 personas, entre técnicos y supervisores, en terreno para atender contingencias y posibles interrupciones de suministro.

Ante el sistema frontal que afectará a gran parte de Chile durante los próximos días, CGE activó un plan preventivo de operaciones para responder de forma más rápida a eventuales interrupciones del suministro eléctrico entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

La empresa informó que reforzará su capacidad operativa con un despliegue extraordinario de personal, brigadas y equipos de respaldo para enfrentar las contingencias que puedan provocar las lluvias y el viento.

Más de 1.600 brigadas estarán desplegadas

Como parte del plan de emergencia, CGE dispondrá de más de 1.600 brigadas, entre equipos livianos y pesados, junto a cerca de 5.000 trabajadores en terreno.

Las brigadas pesadas estarán destinadas principalmente a la reconstrucción de infraestructura eléctrica que pueda resultar dañada producto del sistema frontal.

La compañía indicó que este despliegue corresponde a uno de los mayores operativos preventivos realizados para enfrentar eventos meteorológicos de gran magnitud.