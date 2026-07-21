CGE avanza en la reconstrucción en la zona centro-sur y concentra sus trabajos en el norte

El ejecutivo detalló que en la zona sur la reconstrucción de los puntos más críticos concluyó este lunes, concentrándose actualmente en la atención de casos individuales.

La empresa de distribución eléctrica CGE entregó un balance oficial sobre el avance en la reconstrucción de la infraestructura dañada y la recuperación del suministro eléctrico tras el inédito sistema frontal que afectó al país, desde la Región de La Araucanía hasta la de Atacama.

Según informó la compañía, las labores en la zona sur y centro ya se encuentran en su etapa final de normalización, lo que permite reorientar los principales esfuerzos técnicos e infraestructura hacia las regiones del norte, donde la emergencia climática generó mayores complicaciones de acceso.

De acuerdo con las cifras entregadas por el director de Operaciones de CGE, Víctor Balbontín, el evento meteorológico provocó más de 3.500 puntos de falla a lo largo del territorio nacional, los cuales requirieron la reconstrucción total de postes, líneas de transmisión y equipos clave para la continuidad del servicio.

El ejecutivo detalló que en la zona sur la reconstrucción de los puntos más críticos concluyó este lunes, concentrándose actualmente en la atención de casos individuales. Por su parte, en la costa de la Región de Valparaíso se espera finalizar los trabajos durante esta jornada para restablecer el servicio a la mayor cantidad de clientes de forma paralela a la solución de fallas puntuales.

En el caso de las regiones de Coquimbo y Atacama, declaradas zonas de catástrofe, la recuperación del suministro se ha visto ralentizada debido al bloqueo de caminos, rodados, desbordes de ríos y la activación de quebradas en zonas como las provincias de Limarí, Choapa, Elqui y el valle de Alto del Carmen.