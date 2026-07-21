CGE avanza en la reconstrucción en la zona centro-sur y concentra sus trabajos en el norte
- Martes 21 de julio de 2026
- 20:06 hrs
El ejecutivo detalló que en la zona sur la reconstrucción de los puntos más críticos concluyó este lunes, concentrándose actualmente en la atención de casos individuales.
La empresa de distribución eléctrica CGE entregó un balance oficial sobre el avance en la reconstrucción de la infraestructura dañada y la recuperación del suministro eléctrico tras el inédito sistema frontal que afectó al país, desde la Región de La Araucanía hasta la de Atacama.
Según informó la compañía, las labores en la zona sur y centro ya se encuentran en su etapa final de normalización, lo que permite reorientar los principales esfuerzos técnicos e infraestructura hacia las regiones del norte, donde la emergencia climática generó mayores complicaciones de acceso.
De acuerdo con las cifras entregadas por el director de Operaciones de CGE, Víctor Balbontín, el evento meteorológico provocó más de 3.500 puntos de falla a lo largo del territorio nacional, los cuales requirieron la reconstrucción total de postes, líneas de transmisión y equipos clave para la continuidad del servicio.
El ejecutivo detalló que en la zona sur la reconstrucción de los puntos más críticos concluyó este lunes, concentrándose actualmente en la atención de casos individuales. Por su parte, en la costa de la Región de Valparaíso se espera finalizar los trabajos durante esta jornada para restablecer el servicio a la mayor cantidad de clientes de forma paralela a la solución de fallas puntuales.
En el caso de las regiones de Coquimbo y Atacama, declaradas zonas de catástrofe, la recuperación del suministro se ha visto ralentizada debido al bloqueo de caminos, rodados, desbordes de ríos y la activación de quebradas en zonas como las provincias de Limarí, Choapa, Elqui y el valle de Alto del Carmen.
Ante la imposibilidad de ingresar por vía terrestre, las cuadrillas se encuentran coordinando labores de despeje de rutas con las autoridades locales y alcaldes. A su vez, la empresa dispuso el uso de helicópteros para realizar inspecciones aéreas de las líneas de alta tensión e ingresar combustible y soporte logístico a los sectores que permanecen aislados.
Para hacer frente a esta contingencia, CGE desplegó a más de 1.600 brigadas y cerca de cinco mil trabajadores especializados, quienes han operado en turnos ininterrumpidos las 24 horas del día desde el pasado martes 14 de julio. Asimismo, la compañía mantiene un monitoreo permanente sobre 5.813 pacientes electrodependientes registrados en su zona de concesión, a quienes contactó de manera preventiva para evaluar su condición y hacer entrega de combustible para sus grupos electrógenos.
Finalmente, la distribuidora reiteró el llamado a la comunidad a no acercarse a cables o conductores caídos por el riesgo de descarga eléctrica, e instó a utilizar los canales formales de atención como el fono gratuito 800 800 767, WhatsApp y su sitio web oficial para reportar emergencias.