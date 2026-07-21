Ley 40 horas: Gobierno ingresa proyecto para ampliar cálculo de jornada hasta 52 semanas

El Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa con suma urgencia que flexibiliza la distribución de horas. El texto propone extender el periodo de referencia hasta un año en casos de acuerdo sindical y para el sector turismo.

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados, con suma urgencia, un proyecto que perfecciona los mecanismos de adaptabilidad de la jornada laboral, modificando el cálculo de las 40 horas desde las cuatro semanas actuales hasta 16 o 52 semanas.

El texto fue derivado a las comisiones de Trabajo y Economía. La iniciativa otorga mayor flexibilidad a la distribución de horas de trabajo, ampliando el periodo de referencia a 16 semanas (cuatro meses) para definir las jornadas estipuladas para 2028.

Para los trabajadores del turismo y actividades afines —como hoteles, restaurantes, bares, casinos y operadores turísticos— el margen podría extenderse hasta 52 semanas, es decir, un año completo.

El mensaje del proyecto señala que la propuesta busca "perfeccionar los mecanismos de adaptabilidad de la jornada de trabajo, alineando la regulación nacional con estándares internacionales". Además, indica que el régimen especial para el turismo apunta a compatibilizar las "necesidades operacionales del sector con la protección de los trabajadores".

Ampliación de pactos y domingos de trabajo

La iniciativa modifica los artículos 22 y 22 bis del Código del Trabajo, ampliando el periodo de referencia, pero manteniendo el límite máximo de hasta 45 horas ordinarias a la semana.

El documento establece que "mediante negociación colectiva o pactos directos con sindicatos, y solo respecto de sus afiliados, las partes podrán pactar la ampliación del ciclo hasta un máximo de cincuenta y dos semanas". El límite semanal de 45 horas también se conserva para el sector turístico bajo este cálculo anual.

Para aplicar estas modificaciones, se exigirá un acuerdo formal. "En ambos casos, el promedio de la jornada ordinaria deberá respetar el límite legal vigente, deberá suscribirse un pacto que conste por escrito y contemplar un calendario previo de distribución, resguardando la certeza del trabajador respecto de la organización de su jornada", detalla el texto.

En el área turística, el proyecto aumenta de ocho a doce los domingos consecutivos de trabajo permitidos, buscando "cubrir períodos de alta demanda sin afectar el número total de descansos anuales".

Compensación de horas extraordinarias

El texto incrementa de cinco a 10 días hábiles el máximo de descanso adicional que puede pactarse al año por horas extras, ocupando la regla de que una hora extraordinaria equivale a 1,5 horas libres. El plazo para utilizar estos descansos será de 12 meses.

El Ejecutivo fundamenta que el actual límite de cuatro semanas es "significativamente inferior al observado en la mayoría de los países de la OCDE", donde predomina el margen de 16 semanas.

"Horizontes más extensos permiten distribuir la jornada de acuerdo con ciclos productivos que exceden el horizonte mensual, otorgando a las partes una mayor capacidad para adaptar las fluctuaciones estacionales o cíclicas de la actividad", argumenta el proyecto.

Finalmente, el documento precisa que la iniciativa regula relaciones laborales entre privados, por lo que no implica un mayor gasto para el Estado.