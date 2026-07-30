BancoEstado desvincula a 50 trabajadores por reestructuración y sindicato anuncia movilizaciones

La organización gremial, que representa a 10.000 funcionarios, acusó un incumplimiento del compromiso de estabilidad laboral. Estas salidas se suman a otras 80 registradas desde marzo.

BancoEstado desvinculó a 50 trabajadores como parte de un proceso de reestructuración interna, decisión que provocó el rechazo inmediato de su sindicato, el cual anunció próximas movilizaciones y el estudio de posibles acciones legales.

La organización gremial, que representa a cerca de 10.000 funcionarios, cuestionó que los despidos se concreten pese al compromiso de estabilidad laboral planteado durante la última negociación colectiva de la institución bancaria.

A través de una declaración pública, la Directiva Nacional del Sindicato BancoEstado señaló que "la noticia nos produce una profunda preocupación". En el documento afirmaron que las salidas "cuestionan la forma de instalación de la nueva administración, porque no responden a las relaciones laborales históricas".

Cerca de 80 salidas desde marzo

El gremio convocará a una movilización para manifestar su rechazo y exigir que las decisiones de la administración sean coherentes "con el carácter público de nuestra institución y con los excelentes resultados que el Banco ha alcanzado gracias al esfuerzo de sus trabajadores(as)".

Según reportó The Clinic, este conflicto se suma a la molestia sindical por el reciente término del teletrabajo en la entidad financiera. Desde el sindicato aseguran que desde marzo se han producido cerca de 80 desvinculaciones entre cambios ejecutivos y ajustes internos.

Primera desvinculación masiva desde 2021

Tras los despidos, dirigentes sindicales se reunieron con la plana ejecutiva de BancoEstado, encabezada por su presidente, Mario Farren, y la gerenta general, Andrea Silva.

En la cita, los representantes consultaron si podrían existir nuevas salidas. La administración no confirmó ni descartó esa posibilidad.

La última desvinculación masiva de una magnitud similar ocurrió en enero de 2021, cuando 67 trabajadores dejaron la institución bajo la presidencia de Arturo Tagle.