Hospitales de Talca y Curicó sufren recorte de más de $3.100 millones

Entre ambos recintos maulinos suman más de $3.100 millones en reducciones. La medida, que a nivel nacional afecta a instituciones emblemáticas como el Sótero del Río y el Hospital de Chillán, busca "mejorar la eficiencia" según el Ejecutivo.

La red asistencial de la Región del Maule no quedó ajena al masivo ajuste fiscal aplicado por el Ministerio de Hacienda. Según el decreto 333 ingresado a la Contraloría General de la República, los principales centros de salud de la región enfrentarán una significativa disminución en sus recursos para lo que resta del 2026.

El Hospital de Curicó lidera los recortes en la región con una baja de $1.612 millones, seguido de cerca por el Hospital Regional de Talca, que verá reducidos sus fondos en $1.513 millones. En total, la provincia pierde más de $3.125 millones destinados originalmente a la operación sanitaria.

El impacto en el Maule y el sur de Chile

A pesar de la magnitud de las cifras en el Maule, el panorama es aún más crítico en las regiones vecinas. El Hospital de Chillán, en Ñuble, se posicionó como el séptimo más afectado a nivel nacional y el quinto fuera de la Región Metropolitana, con un recorte que asciende a los $2.099 millones.

Este ajuste en la zona centro-sur del país se suma a las millonarias reducciones en recintos de alta complejidad como los de Los Ángeles, Concepción, Talcahuano y Valdivia, evidenciando un complejo escenario para la salud pública regional.

Radiografía del recorte nacional: Los más afectados

A nivel país, el Ministerio de Salud enfrentará una reducción total de $413.193 millones, equivalente al 2,4% de su financiamiento anual. La Subsecretaría de Redes Asistenciales, de la cual dependen todos los hospitales públicos, registra una caída del 11% en su presupuesto original.

Los 5 hospitales con mayores recortes en Chile:

Hospital Sótero del Río (Puente Alto): -$3.182 millones. Hospital Salvador (Providencia): -$2.757 millones. Hospital de Los Ángeles: -$2.706 millones. Hospital Guillermo Grant Benavente (Concepción): -$2.696 millones. Hospital Las Higueras (Talcahuano): -$2.272 millones.

Defensa oficial: "Eficiencia y gestión interna"

Pese a la preocupación que genera la resta de recursos, desde las direcciones de los recintos afectados han respaldado la medida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Desde el recinto de Chillán, su directora (s), Ximena Espinoza, aseguró que el propósito es "mejorar la eficiencia de los recursos públicos, resguardando al mismo tiempo el funcionamiento del sistema sanitario". Según la directiva, el ajuste se enfrentará con medidas de gestión interna para no afectar las prestaciones directas a los pacientes.

Sin embargo, el recorte pone en duda la capacidad de respuesta de los hospitales maulinos y nacionales frente a las listas de espera y la alta demanda de la temporada invernal que se aproxima.