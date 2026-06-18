La búsqueda forma parte del operativo coordinado por el Gobierno tras las alertas por niños haitianos no ubicados en un preinforme de Contraloría.

Como parte de estas acciones, el Servicio Nacional de Migraciones confeccionó listados de menores que podrían residir en diversas comunas del país. La información fue entregada a la Subsecretaría de la Niñez, organismo que posteriormente ofició a los municipios para iniciar las labores de búsqueda.

El hallazgo se produjo luego de las reuniones de emergencia realizadas en La Moneda, donde se definió que la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, encabezará la coordinación entre las distintas instituciones involucradas en el proceso.

La Municipalidad de Estación Central logró ubicar a siete niños haitianos durante las primeras diligencias realizadas para encontrar a parte de los 184 menores incluidos en un listado elaborado por organismos del Estado, en medio de la investigación sobre el ingreso de niños extranjeros al país.

Menores fueron encontrados en condiciones de hacinamiento

Las primeras diligencias realizadas por funcionarios de la Oficina de la Infancia de Estación Central permitieron ubicar a siete menores haitianos, quienes se encontraban en una vivienda de la comuna.

Según informó el alcalde Felipe Muñoz, los niños fueron encontrados en buenas condiciones generales de salud, aunque viviendo en un contexto de vulnerabilidad social.

“Están escolarizados y a cargo de un tutor, pero en condición de pobreza”, señaló el jefe comunal en declaraciones a Reportajes T13.

La autoridad agregó que los menores residían hacinados en una habitación, aunque contaban con un lugar donde dormir.

“Están hacinados, pero tienen donde dormir”, precisó.

Continúa la búsqueda de más menores

El alcalde explicó que, además de verificar las condiciones actuales de los niños encontrados, será necesario reconstruir su trazabilidad para determinar las circunstancias de su llegada al país y su situación familiar.

En Estación Central existe especial preocupación debido a que la comuna aparece mencionada en antecedentes previos relacionados con menores haitianos cuyo paradero no había podido ser establecido.

De acuerdo con un preinforme de la Contraloría General de la República, dado a conocer por Reportajes T13, de una muestra de 105 menores haitianos que ingresaron a Chile durante 2025, un total de 64 no pudo ser localizado.

Entre ellos, 12 niños y adolescentes habían informado como domicilio de llegada una dirección ubicada en la comuna de Estación Central.

Las autoridades esperan que durante los próximos días puedan ser ubicados más menores, mientras continúa el intercambio permanente de información entre municipios y organismos estatales para actualizar las bases de datos y verificar cada caso.