Muere joven de 16 años tras sufrir una descarga eléctrica con una plancha de pelo

La adolescente se encontraba arreglando su cabello en su habitación cuando ocurrió el trágico accidente doméstico.

Una joven de apenas 16 años, identificada como Maria Catarina Souza Carvalho, falleció de forma fulminante tras recibir una potente descarga eléctrica mientras utilizaba una plancha para el pelo al interior de su vivienda ubicada en la localidad de Vereda, un pequeño pueblo en el extremo sur del estado de Bahía, Brasil.

El fatal episodio, que terminó con la vida de la adolescente, quedó registrado por las autoridades policiales como un deceso de carácter accidental.

El dramático relato de los hechos

La tragedia se desencadenó en la habitación de la menor. Según los antecedentes recopilados del caso, Maria Catarina se encontraba arreglando su cabello en compañía de su madre. En un momento de la tarde, la mujer se retiró por unos breves segundos hacia la cocina con el fin de servirse un vaso de agua.

Fue en ese instante cuando la madre escuchó los desesperados gritos de auxilio de su hija provenientes desde el cuarto. Al regresar rápidamente para ver qué sucedía, se encontró con una escena desgarradora: la adolescente yacía inconsciente en el suelo, atrapada por la corriente, mientras sostenía firmemente el aparato que continuaba pasándole un choque eléctrico.

Esfuerzos de reanimación infructuosos

Actuando con desesperación, la madre logró desenchufar el dispositivo de la red de energía para cortar el flujo de electricidad de forma definitiva. Tras liberarla, intentó realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras solicitaba ayuda externa.

Posteriormente, la menor fue trasladada de urgencia en vehículo hasta el hospital municipal de la zona. Sin embargo, el esfuerzo de la familia y de los equipos de emergencia fue en vano: los profesionales médicos confirmaron que la paciente ingresó al recinto de salud sin signos vitales, resultando infructuosas todas las maniobras avanzadas de resucitación debido al daño interno provocado por el voltaje. La Policía Civil local asumió las pericias para determinar si el artefacto presentaba una falla de fábrica o el cableado de la casa estaba defectuoso.