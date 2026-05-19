Arsenal se corona campeón de la Premier League y rompe maldición de 22 años

El equipo de Mikel Arteta alzó el título de forma anticipada tras un inesperado tropiezo del Manchester City ante el Bournemouth.

El fútbol inglés tiene un nuevo e histórico monarca. El Arsenal se proclamó campeón de la Premier League a una fecha del final del torneo, desatando la locura en el norte de Londres y poniendo fin a una dolorosa sequía de más de dos décadas sin levantar el trofeo local más importante.

La consagración matemática llegó sin necesidad de jugar, luego de que el Manchester City enredara puntos clave al empatar ante el Bournemouth en el Vitality Stadium. El resultado dejó a los "Ciudadanos" con 78 unidades, haciendo matemáticamente imposible alcanzar los 82 puntos que ostentan los dirigidos por Mikel Arteta.

El heredero de los "Invencibles" de Arsène Wenger

Este triunfo corta una racha de 22 años de frustraciones para la parcialidad cañonera. La última vez que el Arsenal había conquistado la Premier League se remonta a la mítica e inolvidable temporada 2003-2004, oportunidad en la que el plantel bautizado como los "Invencibles" —liderados por Arsène Wenger— se coronó de forma invicta.

El proceso para emular esa gloria no fue sencillo. El proyecto de Mikel Arteta debió madurar a través de tres temporadas consecutivas de duros reveses, donde terminaron viendo cómo el Manchester City y el Liverpool les arrebataban el liderato en las instancias finales.

Los reyes del balón parado: Un récord para la historia

Más allá de la regularidad exhibida, el Arsenal cimentó su campeonato gracias a una faceta táctica implacable: las jugadas de estrategia. Los adiestrados por Arteta se transformaron en un peligro público en el área rival, registrando un récord histórico de 18 goles marcados a balón parado en una sola temporada de Premier League.