Activistas chilenos de la flotilla 'Global Sumud' llegan a Turquía tras ser detenidos por Israel

Víctor Chanfreau, Caiozzama, Carolina Eltit e Ignacio Ladrón de Guevara aterrizaron en Estambul luego de permanecer tres días bajo custodia de las fuerzas israelíes.

Los cuatro ciudadanos chilenos que formaban parte de la misión humanitaria y política de la flotilla Global Sumud arribaron sanos y salvos a Turquía este jueves 21 de mayo. Esto, luego de haber sido interceptados, capturados y posteriormente deportados por las autoridades de Israel en aguas del Mediterráneo cuando intentaban romper el bloqueo marítimo para ingresar a la Franja de Gaza.

La información de su liberación fue confirmada de manera oficial por el Centro de Información Palestina (CIP). A través de sus plataformas, el organismo difundió la primera fotografía de los connacionales Víctor Chanfreau (exdirigente estudiantil), Claudio Caiozzi (conocido artísticamente como Caiozzama), Carolina Eltit e Ignacio Ladrón de Guevara en la losa del terminal aéreo de Estambul, constituyendo el primer registro de supervivencia tras pasar 72 horas incomunicados.

Tres días de captura y el fin de la misión

La flotilla "Global Sumud", compuesta por cerca de 430 activistas internacionales de diversas nacionalidades, fue cercada y abordada por la Armada de Israel el pasado martes.

Mediante una declaración emitida en su cuenta de la plataforma X (antes Twitter), el Ministerio de Exteriores de Israel dio por terminada la operación y justificó el asalto naval argumentando motivaciones de propaganda geopolítica.

“Todos los 430 activistas fueron transferidos a barcos israelíes y están en camino hacia Israel, donde podrán reunirse con sus respectivos representantes consulares (...). Una vez más queda probado que esta Flotilla no es más que otra maniobra de relaciones públicas al servicio de Hamás”, fustigó el comunicado del gobierno de Benjamín Netanyahu.

Despliegue de la Cancillería chilena

Antes de que se ratificara el aterrizaje de los chilenos en suelo euroasiático, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile (Minrel) emitió un reporte público detallando las gestiones diplomáticas ejecutadas para asegurar la integridad de los activistas.

La Cancillería chilena aseguró mantener un contacto permanente con las familias en Santiago y dispuso que, apenas bajaran del avión en Estambul, fueran recibidos directamente por la cónsul de Chile en Ankara, encargada de brindarles toda la asistencia médica, legal y logística necesaria para su repatriación.

Protocolo médico e investigación forense en Estambul

Según los reportes de la agencia internacional EFE, la comitiva de deportados llegó a la capital turca dividida en tres aviones comerciales de la aerolínea Turkish Airlines. Mientras que la mayoría de los activistas fue derivada de forma preferencial a la sala VIP del aeropuerto internacional, los heridos durante el abordaje militar debieron ser evacuados directamente en ambulancias hacia centros asistenciales.

Posteriormente, y tras una masiva ceremonia de recepción organizada por agrupaciones locales, los chilenos y el resto de los delegados globales fueron trasladados de urgencia al Instituto de Medicina Forense de Estambul. De acuerdo con la agencia estatal turca Anadolu, este paso responde a los peritajes iniciales enmarcados en una investigación criminal de oficio abierta por la Fiscalía de Estambul para indagar las condiciones del arresto por parte de las fuerzas de defensa israelíes.