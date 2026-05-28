La mayoría de los encuestados cree que el Mandatario debería reconocer errores y enfocarse en seguridad durante la Cuenta Pública.

La última encuesta Cadem reveló un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast durante la quinta semana de mayo.

Según el sondeo Plaza Pública, la desaprobación del Mandatario llegó al 56%, aumentando un punto respecto de la medición anterior. En paralelo, la aprobación cayó dos puntos y se ubicó en 39%.

Expectativas por la primera Cuenta Pública

La encuesta también abordó las expectativas ciudadanas frente a la primera Cuenta Pública de esta administración.

Un 44% de los encuestados consideró que el jefe de Estado debería utilizar la instancia principalmente para reconocer errores y corregir el rumbo del Gobierno.

Además, un 88% manifestó estar de acuerdo con que el Presidente presente metas claras al 2030 y entregue ejemplos concretos de anuncios y compromisos.

En la misma línea, un 87% señaló que espera que la Cuenta Pública sirva para volver a comunicar los principales objetivos del Ejecutivo.