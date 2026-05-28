Cadem: desaprobación de Kast alcanza 56% previo a su primera Cuenta Pública
- Jueves 28 de mayo de 2026
- 19:18 hrs
La mayoría de los encuestados cree que el Mandatario debería reconocer errores y enfocarse en seguridad durante la Cuenta Pública.
La última encuesta Cadem reveló un aumento en la desaprobación del presidente José Antonio Kast durante la quinta semana de mayo.
Según el sondeo Plaza Pública, la desaprobación del Mandatario llegó al 56%, aumentando un punto respecto de la medición anterior. En paralelo, la aprobación cayó dos puntos y se ubicó en 39%.
Expectativas por la primera Cuenta Pública
La encuesta también abordó las expectativas ciudadanas frente a la primera Cuenta Pública de esta administración.
Un 44% de los encuestados consideró que el jefe de Estado debería utilizar la instancia principalmente para reconocer errores y corregir el rumbo del Gobierno.
Además, un 88% manifestó estar de acuerdo con que el Presidente presente metas claras al 2030 y entregue ejemplos concretos de anuncios y compromisos.
En la misma línea, un 87% señaló que espera que la Cuenta Pública sirva para volver a comunicar los principales objetivos del Ejecutivo.
Seguridad lidera las prioridades ciudadanas
Respecto a los temas que deberían centrar el discurso presidencial, un 61% indicó que la principal prioridad debe ser delincuencia, seguridad y crimen organizado.
Más atrás apareció la economía como una de las áreas que la ciudadanía espera que tenga protagonismo en la Cuenta Pública.
Asimismo, un 40% de los consultados afirmó que el mensaje presidencial debería enfocarse principalmente en nuevos anuncios y reformas.
Opinión sobre Codelco
La encuesta también incluyó preguntas relacionadas con Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).
Un 45% evaluó negativamente la imagen de la empresa estatal, calificándola con notas entre 1 y 4. En tanto, un 24% le asignó nota 5 y un 31% la evaluó entre 6 y 7.
Pese a ello, un 56% considera que Codelco debe seguir siendo completamente estatal.
Por otro lado, un 26% cree que debería abrir parte de su propiedad a empresas o fondos privados, mientras que solo un 7% estima que tendría que privatizarse totalmente.