Ministra Chomali defiende recorte presupuestario en Salud y apunta a directores de hospitales por 'ineficiencias'

La secretaria de Estado aseguró que el sistema "no tendrá menos recursos que en 2025" y reveló duras medidas contra directivos por fallas de gestión, como millonarias pérdidas en medicamentos y licencias de más de 180 días "donde nadie hace nada".

La ministra de Salud, May Chomali, defendió firmemente el reajuste y recorte al presupuesto de su cartera instruido por el Ministerio de Hacienda, descartando un desmantelamiento del sistema público. En medio de las fuertes críticas transversales de diversos gremios y sectores políticos, la secretaria de Estado responsabilizó directamente a la comandancia de los recintos asistenciales, acusando una grave falta de "gestión clínica" y anunciando la salida de altos cargos que no han cumplido con las exigencias mínimas.

El origen del ajuste: "No habrá menos presupuesto que en 2025"

En conversación con Radio ADN, la titular del Minsal le restó dramatismo a la contención del gasto fiscal y aclaró la fórmula financiera. Según explicó Chomali, las arcas de la salud pública chilena contemplaban originalmente un incremento del 5,7% para este periodo, por lo que tras el ajuste dictado por la billetera fiscal, el presupuesto igualmente cerrará con un aumento neto cercano al 3,2%.

"El sistema de salud pública del país no tendrá menos presupuesto que en 2025", enfatizó la autoridad, detallando que el foco central estará en corregir el descontrol de recursos en áreas críticas como compras directas, ausentismo laboral y pérdidas de stock.

"Dilapidación" de recursos y descabezamiento de direcciones

La ministra Chomali respaldó en parte los polémicos dichos de su par de Hacienda, Jorge Quiroz, quien días atrás encendió el debate al afirmar que "a veces uno con menos recursos hace más". Al respecto, la jefa de la cartera sanitaria argumentó que existen "ejemplos concretos" de ineficiencias severas provocadas por los liderazgos locales en los centros de salud.

"Hospitales que no tienen medicamentos para entregarle a sus pacientes y, por otro lado, 2.000 millones de pesos en merma de medicamentos que los tienen que eliminar. Todos esos son recursos que se van dilapidando", lamentó Chomali.

Asimismo, barrió con el ausentismo laboral, advirtiendo que existen funcionarios con más de 180 días de licencia médica "donde nadie hace nada". Ante este escenario, la ministra confirmó que ya comenzaron a aplicar drásticas medidas administrativas: "Varios de los directores de servicio los cambiamos apenas llegamos. Acabamos de no renovar Alta Dirección Pública (ADP) a otros directores de servicio, lo mismo están haciendo ellos con sus directores de hospitales, en que se les ha pedido la renuncia".

Mala evaluación de hospitales autogestionados

Haciendo valer su trayectoria como médica de atención primaria y exdirectora de hospital, Chomali remarcó que el problema de fondo es técnico. "Aquí lo que falta es gestión clínica. Y por eso es tan importante las direcciones de servicio y las direcciones de hospitales, que es donde nosotros podemos influir", apuntó.

Adicionalmente, adelantó que junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, publicarán prontamente una auditoría que arroja cifras preocupantes. "Hay una mala evaluación. No hay una buena evaluación de muchos hospitales que no cumplen con el mínimo que se les exige en los compromisos de gestión", advirtió.

Polémica por datos de migrantes irregulares: En busca de un acuerdo con Interior

Finalmente, la ministra abordó la controversia gatillada por la indicación legal promovida por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el director nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, la cual busca obligar a los recintos médicos a entregar datos sensibles (como domicilio y teléfono) de extranjeros en situación irregular con procesos migratorios vigentes.

Tras las alarmas iniciales levantadas por el propio sector salud ante el riesgo de que la población migrante deje de asistir a los centros por temor, Chomali suavizó el conflicto y confirmó que se iniciaron mesas técnicas para "entender la lógica" de Interior.

"Estamos conversando los alcances, porque efectivamente hubo ahí un problema con las palabras que se usaron, pero lo importante es que sepan que el sector salud siempre ha estado obligado a informar cuando algún ente, los tribunales de justicia, la fiscalía, nos solicitan antecedentes. Pero esto es un tema administrativo, no es judicial", concluyó, asegurando que se encuentra en camino un acuerdo definitivo entre ambas carteras.