La iniciativa impulsada por el Ejecutivo obtuvo el respaldo del Senado e incluye medidas tributarias, beneficios para adultos mayores y modificaciones en materia ambiental. El proyecto deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputadas y Diputados antes de convertirse en ley.

El Senado aprobó y despachó este jueves la megarreforma impulsada por el Gobierno, dando un paso clave en la tramitación de uno de los proyectos más relevantes del Ejecutivo. La iniciativa incluye cambios tributarios, beneficios para adultos mayores y modificaciones a distintas normas ambientales y patrimoniales. Tras varias horas de debate, la Cámara Alta respaldó por un estrecho margen normas consideradas centrales dentro del proyecto, entre ellas la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo y la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos. Además, el texto incorpora modificaciones a la Ley de Tribunales Ambientales, ajustes a la normativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cambios a la Ley de Monumentos Nacionales y una disposición transitoria relacionada con el 50% del impuesto a las herencias y donaciones, entre otras materias.