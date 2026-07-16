Megarreforma del Gobierno supera el Senado: conoce los principales cambios que incluye el proyecto
- Jueves 16 de julio de 2026
- 10:23 hrs
La iniciativa impulsada por el Ejecutivo obtuvo el respaldo del Senado e incluye medidas tributarias, beneficios para adultos mayores y modificaciones en materia ambiental. El proyecto deberá ser revisado nuevamente por la Cámara de Diputadas y Diputados antes de convertirse en ley.
El Senado aprobó y despachó este jueves la megarreforma impulsada por el Gobierno, dando un paso clave en la tramitación de uno de los proyectos más relevantes del Ejecutivo. La iniciativa incluye cambios tributarios, beneficios para adultos mayores y modificaciones a distintas normas ambientales y patrimoniales.
Tras varias horas de debate, la Cámara Alta respaldó por un estrecho margen normas consideradas centrales dentro del proyecto, entre ellas la invariabilidad tributaria, la rebaja del impuesto corporativo y la exención del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos establecidos.
Además, el texto incorpora modificaciones a la Ley de Tribunales Ambientales, ajustes a la normativa que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, cambios a la Ley de Monumentos Nacionales y una disposición transitoria relacionada con el 50% del impuesto a las herencias y donaciones, entre otras materias.
Gobierno destaca aprobación de la megarreforma
Tras la votación, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró el avance del proyecto y destacó su impacto para el desarrollo económico del país.
"Es un día importante para Chile. Este proyecto llegó al Congreso hace tres meses con una misión muy clara: darle a nuestro país las herramientas para progresar, crear empleo y reconstruir lo que el fuego destruyó en Biobío y Ñuble", afirmó el secretario de Estado.
¿Qué viene ahora para el proyecto?
Luego de las modificaciones incorporadas por el Senado, la iniciativa regresará a la Cámara de Diputadas y Diputados para cumplir su tercer trámite constitucional.
En esa instancia, los parlamentarios deberán pronunciarse sobre los cambios introducidos por la Cámara Alta. Si estos son aprobados, el proyecto quedará listo para ser promulgado como ley.
En caso de que existan discrepancias entre ambas cámaras, se deberá conformar una Comisión Mixta, integrada por diputados y senadores, con el objetivo de alcanzar un texto consensuado antes de su despacho definitivo.