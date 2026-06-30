Medicamentos con hasta 90% de descuento: así funciona el beneficio de la Ley Cenabast
- Martes 30 de junio de 2026
- 19:38 hrs
El Ministerio de Salud lanzó una campaña para difundir la Ley Cenabast, que permite acceder a medicamentos más baratos en más de 1.700 farmacias adheridas en todo Chile.
El Ministerio de Salud lanzó una campaña para informar a la ciudadanía sobre los beneficios de la Ley Cenabast, normativa que permite acceder a medicamentos con descuentos de hasta un 90% en farmacias adheridas a lo largo del país.
La actividad fue encabezada por la ministra de Salud, May Chomalí, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro; y representantes de farmacias independientes.
Más de 1.700 farmacias participan en la Ley Cenabast
Actualmente, la red está integrada por más de 1.700 farmacias, entre establecimientos independientes y sucursales de Salcobrand, lo que ha permitido ampliar la disponibilidad de 425 medicamentos con precios más convenientes para la población.
Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo de la campaña es dar a conocer el impacto de esta política pública en el ahorro de las familias.
"La Ley Cenabast no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población. Estos medicamentos son todos de calidad", destacó la ministra May Chomalí.
Refuerzan stock de medicamentos para enfermedades respiratorias
En el contexto de la temporada de invierno, las autoridades informaron además el reforzamiento del abastecimiento de 32 medicamentos utilizados para tratar enfermedades respiratorias.
Entre ellos se incluyen:
Antitusivos.
Antialérgicos.
Analgésicos.
Inhaladores.
Medicamentos de uso crónico.
En estos productos, los descuentos fluctúan entre un 28% y un 82%, dependiendo del medicamento.
Buscan ampliar la cobertura en todo Chile
El director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro, señaló que la institución busca aumentar el número de farmacias adheridas, especialmente en regiones.
Actualmente, el sistema ya está presente en zonas como Juan Fernández, Rapa Nui y la Patagonia, aunque el objetivo es seguir expandiendo la cobertura para facilitar el acceso a medicamentos de menor costo.
¿Cómo saber si una farmacia está adherida?
Las farmacias que participan de la Ley Cenabast cuentan con un sello identificatorio en sus locales.
Además, los usuarios pueden revisar el listado completo de establecimientos adheridos en el sitio Remedios Más Baratos o consultar información llamando a Salud Responde, al teléfono 600 360 7777.
Las autoridades reiteraron el llamado a informarse sobre este beneficio, que busca disminuir el gasto de bolsillo de las familias en la compra de medicamentos.