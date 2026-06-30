El Ministerio de Salud lanzó una campaña para difundir la Ley Cenabast, que permite acceder a medicamentos más baratos en más de 1.700 farmacias adheridas en todo Chile.

El Ministerio de Salud lanzó una campaña para informar a la ciudadanía sobre los beneficios de la Ley Cenabast, normativa que permite acceder a medicamentos con descuentos de hasta un 90% en farmacias adheridas a lo largo del país.

La actividad fue encabezada por la ministra de Salud, May Chomalí, junto al subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro; y representantes de farmacias independientes.

Más de 1.700 farmacias participan en la Ley Cenabast

Actualmente, la red está integrada por más de 1.700 farmacias, entre establecimientos independientes y sucursales de Salcobrand, lo que ha permitido ampliar la disponibilidad de 425 medicamentos con precios más convenientes para la población.

Según informó el Ministerio de Salud, el objetivo de la campaña es dar a conocer el impacto de esta política pública en el ahorro de las familias.

"La Ley Cenabast no tiene otro objetivo que reducir la carga económica que tienen los medicamentos para nuestra población. Estos medicamentos son todos de calidad", destacó la ministra May Chomalí.