Rebajar jornadas y cumplir más de una función: las medidas propuestas para la Reactivación Laboral

La Mesa de Reactivación Laboral entregó 22 medidas al Gobierno. Entre ellas, reducir el horario ante emergencias económicas y permitir a los trabajadores asumir diferentes tareas en las empresas.

Este martes en Santiago, la Mesa de Reactivación Laboral presentó al Ministerio del Trabajo su esperado informe final. El documento plantea profundos cambios al Código del Trabajo para flexibilizar las contrataciones y hacer frente a la crisis de ocupación formal que arrastra el país.

Fin de la indemnización por años de servicio

Dentro de las propuestas más llamativas, el grupo de expertos recomendó evaluar rigurosamente la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio .

Esta se reemplazaría por una indemnización a todo evento, la cual comenzaría a regir para los nuevos contratos y sería financiada con una cotización adicional al Seguro de Cesantía . Los trabajadores antiguos conservarían su derecho actual .

Flexibilidad para las 40 Horas y polifuncionalidad

Para flexibilizar la actual regulación del tiempo de trabajo, plantearon extender el periodo de referencia para calcular el promedio de la jornada ordinaria desde las actuales 4 semanas hasta 15 o incluso 52 semanas .

También buscan fortalecer la polifuncionalidad en las empresas . Para esto, proponen modificar el Código del Trabajo permitiendo a las partes pactar diversas funciones, sean alternativas o complementarias, independientemente de la naturaleza que tengan .

Sala cuna y salvavidas para apps de transporte

Para impulsar la contratación femenina, solicitaron aprobar con urgencia la reforma de sala cuna universal que se discute en el Senado . El objetivo central es eliminar de manera efectiva el impuesto asociado a la contratación de mujeres .

Adicionalmente, sugirieron una ley correctiva para las Empresas de Aplicación de Transportes (EAT) como Uber o Cabify . Para evitar la pérdida masiva de puestos de trabajo, propusieron eliminar la exigencia de licencia profesional y la norma que congela el registro de conductores .

Reducción de jornada ante emergencias

Finalmente, destacaron la creación de un mecanismo para enfrentar crisis o contracciones severas de la actividad económica .

Las empresas podrían pactar con sus trabajadores una reducción temporal de la jornada efectiva, pagando el proporcional de las horas trabajadas . Las horas reducidas se compensarían parcial o totalmente mediante los recursos del Seguro de Cesantía .