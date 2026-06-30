Senado rechaza acusación constitucional contra Nicolás Grau tras amplia votación
- Martes 30 de junio de 2026
- 18:46 hrs
La Cámara Alta desestimó los cuatro capítulos del libelo presentado por la oposición. Tras la resolución, el exministro de Hacienda afirmó que se trató de una acusación "sin fundamentos".
La Sala del Senado rechazó este lunes la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que la oposición no lograra reunir los votos necesarios para aprobar el libelo.
Con esta decisión, la Cámara Alta desestimó los cuatro capítulos de la acusación, poniendo fin al proceso impulsado por parlamentarios de oposición.
Los cuatro capítulos fueron rechazados
Durante la sesión, el Senado votó por separado cada uno de los capítulos de la acusación constitucional, todos los cuales fueron rechazados.
Los resultados fueron los siguientes:
Primer capítulo: 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.
Segundo capítulo: 9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.
Tercer capítulo: 16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.
Cuarto capítulo: 10 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones.
Con estas votaciones, la acusación quedó definitivamente desestimada.
Nicolás Grau: "Era una acusación sin fundamentos"
Tras conocerse el resultado, Nicolás Grau valoró la decisión del Senado y sostuvo que el libelo carecía de sustento.
"En esta votación ha quedado demostrado que se trataba de una acusación in fundamentos. Los hechos que se imputaban no eran ciertos", señaló el exministro de Hacienda.
Asimismo, abordó la situación económica del país y afirmó que, si bien Chile enfrenta desafíos en materia fiscal, descartó que exista un escenario catastrófico.
"No es cierto que nuestro país esté en una situación catastrófica en términos fiscales. Lo que sí es cierto es que llevamos más de una década en la que hemos tenido más dificultades que antes. Salir de esa situación requiere reconocerla y alcanzar grandes acuerdos para avanzar en esa dirección", expresó.
Fin del proceso constitucional
Con el rechazo de los cuatro capítulos, el Senado dio por concluida la acusación constitucional presentada contra el exsecretario de Estado.
La decisión representa un revés para la oposición, que no consiguió el respaldo suficiente en la Cámara Alta para aprobar el libelo y avanzar con las sanciones contempladas en este tipo de procedimientos.