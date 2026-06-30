La Cámara Alta desestimó los cuatro capítulos del libelo presentado por la oposición. Tras la resolución, el exministro de Hacienda afirmó que se trató de una acusación "sin fundamentos".

La Sala del Senado rechazó este lunes la acusación constitucional presentada en contra del exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que la oposición no lograra reunir los votos necesarios para aprobar el libelo.

Con esta decisión, la Cámara Alta desestimó los cuatro capítulos de la acusación, poniendo fin al proceso impulsado por parlamentarios de oposición.

Los cuatro capítulos fueron rechazados

Durante la sesión, el Senado votó por separado cada uno de los capítulos de la acusación constitucional, todos los cuales fueron rechazados.

Los resultados fueron los siguientes:

Primer capítulo: 16 votos a favor, 25 en contra y 4 abstenciones.

Segundo capítulo: 9 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.

Tercer capítulo: 16 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.

Cuarto capítulo: 10 votos a favor, 33 en contra y 2 abstenciones.

Con estas votaciones, la acusación quedó definitivamente desestimada.