Mauricio Jürgensen rompe el silencio y confirma romance con la actriz Luciana Echeverría

El periodista de 51 años aludió a su presente amoroso con la intérprete, 17 años menor, tras ser "paparazzeados" en público.

El periodista y comunicador Mauricio Jürgensen confirmó públicamente que se encuentra en una nueva relación sentimental, la que protagoniza junto a la conocida actriz nacional Luciana Echeverría. El romance, que ya había encendido las alarmas en el mundo del espectáculo tras la difusión de algunas postales en redes sociales y registros en público, marca una nueva etapa en la vida del comunicador a más de dos años de su quiebre con la también actriz Mariana Derderian.

Las declaraciones de Jürgensen: "Hay una conexión especial"

La confirmación de este vínculo —donde existe una diferencia de edad de 17 años— llegó durante una entrevista que Jürgensen concedió a La Metro FM. En el espacio, el periodista desclasificó que el contacto inicial con la recordada protagonista de teleseries juveniles se dio a través de plataformas digitales, algo que hoy ve con total naturalidad.

"Creo que los vínculos más reales son los que logras tener cara a cara, sin duda. Es mi situación actual, de haber conocido a alguien y es muy distinto. No te estás imaginando, hay una conexión o algo que es especial, que es lo que estoy viviendo ahora", confesó el comunicador para disipar los rumores de los paneles de farándula. Si bien evitó repetir el nombre de Echeverría en el set, fue enfático en señalar: "Estoy bien contento".

La lección sobre la exposición mediática y el "paparazzeo"

Durante la conversación, el exanimador de televisión reflexionó sobre lo complejo que es mantener la privacidad en el mundo del entretenimiento local, asegurando que ha intentado cambiar su postura frente a la exposición de su vida privada en redes sociales.

"Es mucho mejor tratar de mantener la cosa lo más piola que se pueda. Ahora, a mí me pasó que hace un mes me paparazzearon… no tengo mucho que hacer ahí", admitió Jürgensen entre risas.

A pesar de su intención de resguardar el pololeo, el periodista dejó en claro que no pretende vivir en el anonimato total ni privarse de salir con la actriz de 34 años. "No tengo por qué esconderme, soy un hombre soltero", concluyó de forma tajante, asumiendo con madurez la atención de la prensa rosa sobre su nuevo estado civil.