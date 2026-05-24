Jaime Leyton sufrió intento de encerrona fuera de su casa: revelan estado de meteorólogo de Mega

Tras la denuncia del hecho, desde su entorno laboral y familiar se confirmó el estado actual del meteorólogo.

El conocido meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, fue víctima de un violento intento de encerrona durante las últimas horas en las afueras de su domicilio. El profesional fue abordado por un grupo de delincuentes armados cuando se disponía a ingresar a su vivienda, logrando zafar de la situación tras realizar una maniobra evasiva.

El hecho se suma a la lista de delitos de alta connotación social que afectan a los sectores residenciales del país y activó un procedimiento policial para dar con los responsables.

¿Cómo ocurrió el intento de encerrona?

De acuerdo con los antecedentes del caso recopilados en el lugar del suceso, la dinámica del delito se desarrolló de la siguiente manera: