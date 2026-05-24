Jaime Leyton sufrió intento de encerrona fuera de su casa: revelan estado de meteorólogo de Mega
- Domingo 24 de mayo de 2026
- 19:14 hrs
Tras la denuncia del hecho, desde su entorno laboral y familiar se confirmó el estado actual del meteorólogo.
El conocido meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, fue víctima de un violento intento de encerrona durante las últimas horas en las afueras de su domicilio. El profesional fue abordado por un grupo de delincuentes armados cuando se disponía a ingresar a su vivienda, logrando zafar de la situación tras realizar una maniobra evasiva.
El hecho se suma a la lista de delitos de alta connotación social que afectan a los sectores residenciales del país y activó un procedimiento policial para dar con los responsables.
¿Cómo ocurrió el intento de encerrona?
De acuerdo con los antecedentes del caso recopilados en el lugar del suceso, la dinámica del delito se desarrolló de la siguiente manera:
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El abordaje: El profesional de televisión regresaba a su hogar cuando fue interceptado de manera sorpresiva por un vehículo del cual descendieron sujetos desconocidos con el rostro cubierto.
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Intimidación: Los antisociales amenazaron al profesional con intenciones de sustraerle su automóvil particular.
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Maniobra de escape: Leyton reaccionó de forma rápida, utilizando la fuerza de su vehículo para retroceder o esquivar el bloqueo, logrando frustrar el robo y huir del lugar para ponerse a resguardo.
Estado de salud del profesional de Mega
Tras la denuncia del hecho, desde su entorno laboral y familiar se confirmó el estado actual del meteorólogo:
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Sin lesiones físicas: Afortunadamente, Jaime Leyton no sufrió heridas ni agresiones físicas directas durante el altercado con los delincuentes.
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Afectado emocionalmente: Pese a encontrarse ileso, se detalló que el profesional quedó bajo un fuerte estado de schock debido a la extrema violencia de la situación vivida a pasos de su hogar.
Carabineros y personal de seguridad ciudadana se trasladaron al sitio del suceso para tomar la declaración de la víctima y comenzar el levantamiento de registros de cámaras de vigilancia vecinales, con el objetivo de identificar la ruta de escape de la banda criminal.