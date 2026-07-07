Maule en alerta: 12 comunas bajo amenaza por lluvias y vientos

Senapred decretó Alerta Temprana Preventiva en la Región del Maule ante un pronóstico de precipitaciones y vientos cordilleranos. Llaman a extremar los cuidados y evitar desplazamientos de riesgo.

Senapred mantiene activa la Alerta Temprana Preventiva para 12 comunas de la Región del Maule ante el avance de un nuevo evento meteorológico. El informe oficial pronostica la llegada de precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas de viento, concentradas en un corto período de tiempo.

Heladas previas y montos de agua estimados

De acuerdo con el reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la jornada de este miércoles 8 de julio comenzará con heladas superficiales en los sectores precordilleranos. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 4 y 9 grados sobre cero, antes de registrar un aumento importante de las máximas durante la tarde.

Posteriormente, se espera el ingreso del sistema frontal. La DMC precisó que las lluvias desde el Maule al sur registrarán montos de agua de entre 5 y 15 milímetros, afectando con especial fuerza a los sectores del litoral y la Cordillera de la Costa.

El peligro de la isoterma cero alta

La principal preocupación de los expertos radica en las condiciones técnicas del fenómeno. Las autoridades confirmaron que se tratará de precipitaciones concentradas en un lapso breve y con una isoterma cero alta, lo que eleva el riesgo de escurrimientos e incidentes en zonas de altura.

Frente a este escenario, la medida de Senapred cobija formalmente a las comunas de Teno, Romeral, Curicó, Molina, Río Claro, Pelarco, San Clemente, Colbún, Linares, Longaví, Retiro y Parral.

Llamado a la prevención y resguardo

El estado de alerta técnica implica un reforzamiento de las condiciones de vigilancia por parte del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred) para actuar rápidamente ante emergencias.

El director regional de Senapred Maule, Carlos Bernales, ratificó la vigencia de las medidas de contingencia e instó a la comunidad a actuar con máxima prudencia.

«Se mantiene vigente la Alerta Temprana Preventiva por evento meteorológico. Se esperan precipitaciones y viento entre el 8 y 9 de julio», subrayó Carlos Bernales.