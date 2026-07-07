¿Buscando trabajo este invierno? Hay más de 3.700 vacantes y sueldos de hasta $1,2 millones

Eurofirms Group Chile proyecta contrataciones para julio en logística, hotelería, minería, retail e industria. Los puestos se distribuyen desde Tarapacá hasta Biobío e incluyen alternativas tanto mensuales como por turno.

Con el desempleo nacional en 9,4% durante el trimestre marzo-mayo de 2026, julio abre una oportunidad para quienes buscan volver al mercado laboral o necesitan generar ingresos durante el invierno. En ese contexto, la generación de empleo temporal y permanente se vuelve clave para reactivar la inserción laboral durante el segundo semestre. Aquí, la empresa de gestión de talento Eurofirms Group Chile proyecta 3.695 vacantes, además de hasta 120 cupos diarios en hotelería, con remuneraciones que pueden llegar a $1,2 millones, dependiendo del cargo.

Los perfiles más demandados para julio corresponden a operación logística, producción industrial y servicios de hotelería, reflejando un aumento de la actividad en sectores vinculados al abastecimiento, turismo y cadena de suministro. En total, se contemplan 3.480 puestos para desempeñarse en Quilicura, Lampa, San Bernardo, Pudahuel y Renca. La búsqueda incluye 3.000 operarios de picking y bodega, con rentas de entre $540.000 y $750.000.

A ellos se suman administrativos, operadores de grúa, apiladores reach, encargados de order picker y personal para carga y descarga. En algunos de estos perfiles, los ingresos alcanzan los $910.000 mensuales. También existen alternativas part time, con pagos que fluctúan entre $30.000 y $40.000 por jornada.

Observamos que muchas empresas están reforzando sus operaciones durante el invierno, especialmente en logística y servicios. Esto está generando oportunidades para personas que llevan varios meses fuera del mercado laboral y también para trabajadores que buscan complementar ingresos a través de jornadas por turno o modalidades part time" explica Vanesa Rosales, Staffing Leader de Eurofirms Group Chile.

Oportunidades en zonas con desempleo sobre el 10%

Parte de esta oferta se concentra en territorios que actualmente registran cifras de desocupación sobre los dos dígitos. Durante el trimestre marzo-mayo, la tasa llegó a 10,2% en Valparaíso, 10% en Maule y 10,1% en Ñuble, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas.

A lo anterior se agregan 40 vacantes part time en retail dentro de la Región Metropolitana, con pagos que pueden llegar a $40.000 por turno.

Sueldos de hasta $1,2 millones en minería

En Antofagasta se requieren 20 mecánicos y 20 soldadores para trabajar en Calama y la capital regional. Las rentas van desde $1,1 millones hasta $1,2 millones, las más altas de esta convocatoria. Estas posiciones aparecen en una región donde la desocupación llegó a 7,3% durante marzo-mayo, cifra que subió respecto del mismo periodo del año anterior.

En el sector hotelero, Eurofirms Group proyecta hasta 120 cupos diarios para mucamas, coperos y garzones en la Región Metropolitana, Iquique y Alto Hospicio, con remuneraciones de hasta $40.000 por turno.

Asimismo, el sector industrial reúne 135 puestos para operarios de producción, con salarios de entre $610.000 y $670.000. Las labores se desarrollarán en San Bernardo, Pudahuel, Constitución, Viña del Mar, Santa Olga, Teno, Yungay, Los Ángeles, Huépil, Tucapel y Campanario.

¿Cómo postular?

Desde Eurofirms Group invitan a conocer y postular a las vacantes a través de www.eurofirms.cl, ingresando a la sección “Encuentra trabajo”. Allí, los candidatos podrán registrar su perfil y solicitar el puesto que les interese.