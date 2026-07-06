La ministra May Chomali destacó que solo 31 personas no pudieron ser localizadas tras el despliegue realizado en todo el país. La mayoría de los casos correspondía a diagnósticos de cáncer de colon, mama y cuello uterino.

El Ministerio de Salud (Minsal) informó este lunes un importante avance del Plan de Alerta Sanitaria Oncológica, al anunciar que, a 90 días de su implementación, se logró contactar al 99,9% de los pacientes que permanecían en lista de espera para una prestación oncológica al 31 de marzo.

El balance fue presentado por la ministra de Salud, May Chomali, quien además confirmó que, junto a otras autoridades sanitarias, recorrerá el país entre el 6 y el 10 de julio para informar los resultados de la iniciativa y reconocer el trabajo realizado por los equipos de salud en cada región.

Gira nacional para presentar los avances

Según explicó la secretaria de Estado, el recorrido abarcará desde Arica hasta Magallanes y tendrá como objetivo dar cuenta de los resultados obtenidos en los primeros tres meses del plan.

"Durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios de la salud que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica, de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención", señaló la ministra.

Chomali agregó que la gira también busca entregar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer y a sus familias.

"Es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias", afirmó.