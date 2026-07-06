Alerta Oncológica: Minsal reduce lista de espera y ubica a casi todos los pacientes pendientes
- Lunes 6 de julio de 2026
- 19:51 hrs
La ministra May Chomali destacó que solo 31 personas no pudieron ser localizadas tras el despliegue realizado en todo el país. La mayoría de los casos correspondía a diagnósticos de cáncer de colon, mama y cuello uterino.
El Ministerio de Salud (Minsal) informó este lunes un importante avance del Plan de Alerta Sanitaria Oncológica, al anunciar que, a 90 días de su implementación, se logró contactar al 99,9% de los pacientes que permanecían en lista de espera para una prestación oncológica al 31 de marzo.
El balance fue presentado por la ministra de Salud, May Chomali, quien además confirmó que, junto a otras autoridades sanitarias, recorrerá el país entre el 6 y el 10 de julio para informar los resultados de la iniciativa y reconocer el trabajo realizado por los equipos de salud en cada región.
Gira nacional para presentar los avances
Según explicó la secretaria de Estado, el recorrido abarcará desde Arica hasta Magallanes y tendrá como objetivo dar cuenta de los resultados obtenidos en los primeros tres meses del plan.
"Durante esta semana vamos a recorrer Chile para hacer algo muy simple, pero muy importante: decir gracias. Gracias a los miles de funcionarios de la salud que hicieron posible cumplir en 90 días con el objetivo del Plan Alerta Oncológica, de reducir los tiempos de espera para 30 mil pacientes que llevaban meses esperando atención", señaló la ministra.
Chomali agregó que la gira también busca entregar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan un diagnóstico de cáncer y a sus familias.
"Es posible entregarles la atención que necesitan en tiempos razonables y dejar atrás el temor y la incertidumbre que esta enfermedad genera en ellos y en sus familias", afirmó.
Solo 31 pacientes no pudieron ser ubicados
En conversación con Meganoticias Ahora, la ministra explicó que al asumir la cartera encontraron un registro cercano a 33 mil pacientes con demoras prolongadas para acceder a diagnósticos, tratamientos o controles oncológicos.
Tras una revisión de la información, se determinó que cerca de 3 mil casos ya estaban resueltos, aunque esa situación no había sido actualizada en las plataformas del Ministerio de Salud.
De esta forma, el plan se concentró en 30 mil pacientes, iniciando un proceso para localizarlos y conocer su situación.
"Hicimos muchas estrategias y al final hay solo 31 pacientes que no pudimos ubicar. Fuimos a los domicilios, llamamos a las radios locales de los diferentes pueblos, etcétera. Y haber tenido solo 31 pacientes sin ubicar es un gran logro", destacó Chomali.
Diagnósticos y tratamientos fueron la prioridad
Una vez ubicados los pacientes, el Ministerio comenzó una segunda etapa enfocada en gestionar exámenes, procedimientos, cirugías e inicio de tratamientos, según la situación clínica de cada persona.
La ministra explicó que la mayoría de los retrasos correspondía a la etapa de diagnóstico, principalmente por procedimientos que debían realizarse en el nivel secundario de atención.
Asimismo, indicó que los tipos de cáncer que más se repetían entre los pacientes en lista de espera fueron:
- Cáncer de colon.
- Cáncer de mama.
- Cáncer de cuello uterino.
Desde el Minsal señalaron que el objetivo del plan es seguir disminuyendo los tiempos de espera y garantizar una atención oportuna para las personas que enfrentan enfermedades oncológicas, tanto bajo el sistema GES como fuera de él.