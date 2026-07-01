Los Ángeles: Dan de baja a 5 carabineros por consumir Ozempic

Cinco funcionarios fueron expulsados tras dar positivo en un test preventivo interno. La drástica medida disciplinaria se aplicó porque los uniformados no contaban con receta médica para el fármaco.

Este miércoles, cinco funcionarios de Carabineros fueron dados de baja en la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío. La decisión se tomó luego de que los efectivos arrojaran positivo en un control de sustancias, comprobándose el uso no justificado de Ozempic, inyectable comúnmente utilizado para bajar de peso.

Falla en el protocolo institucional

El hallazgo ocurrió en el marco de una fiscalización rutinaria y preventiva dentro de la policía uniformada. Según la normativa interna de Carabineros, los efectivos deben notificar de manera anticipada cualquier tratamiento clínico o ingesta de medicamentos antes de someterse a estos exámenes.

Al momento de la revisión, los involucrados no lograron comprobar la indicación médica para el uso del fármaco. Esta grave infracción al reglamento, al consumir Ozempic sin la debida prescripción profesional, motivó su inmediata salida de las filas.

Reacción de las autoridades

Tras conocerse la desvinculación de los ahora exfuncionarios en la capital provincial del Biobío, desde el Gobierno abordaron rápidamente la situación respaldando los controles de la institución.

El delegado presidencial del Biobío, Julio Anativia, confirmó la remoción de los implicados. Durante su declaración, la autoridad regional fue enfática en recalcar que, pese a la gravedad del hecho, dentro de la policía uniformada "estos casos son excepcionales".