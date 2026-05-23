Lo que se sabe del brutal robo en Coronel: adulta mayor murió y su pareja quedó grave

El caso quedó a cargo de la Fiscalía ECOH (Equipo de Crimen Organizado y Homicidios) del Biobío, en conjunto con la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística de la PDI

Un violento robo con homicidio se registró durante la madrugada de este sábado en la comuna de Coronel, Región del Biobío. Un grupo de delincuentes encapuchados ingresó a un predio local, terminando con la vida de una mujer de 65 años y dejando con heridas de gravedad a su cónyuge, un hombre de 72 años.

Las víctimas corresponden a un matrimonio de adultos mayores que se desempeñaba desde hace aproximadamente cuarenta años como cuidadores de la histórica Casa Schwager, un emblemático inmueble de la zona.

¿Cómo ocurrió el ataque al matrimonio?

De acuerdo con los antecedentes iniciales proporcionados por la investigación, los hechos se desarrollaron bajo la siguiente dinámica:

Llegada en vehículo: Un grupo compuesto por cinco antisociales llegó hasta las inmediaciones del recinto a bordo de un automóvil.

Ingreso al perímetro: Mientras uno de los involucrados permaneció en el automóvil para facilitar la posterior huida, los otros cuatro sujetos saltaron los cierres perimetrales exteriores de la propiedad, evitando el acceso principal.

Agresión a las víctimas: Una vez dentro del recinto, los atacantes agredieron con armas blancas al hombre de 72 años y, posteriormente, atacaron a la mujer de 65 años en las afueras del domicilio, provocándole la muerte.

El hombre herido fue trasladado de urgencia al Hospital de Coronel, donde se constató la gravedad de sus lesiones, encontrándose actualmente fuera de riesgo vital.