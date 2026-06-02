Liceo de Talca suspende clases tras hallar fecas de ratón

Las clases se recuperarán a fin de año.

La dirección del Liceo Marta Donoso Espejo de Talca suspendió las clases presenciales este martes 2 y miércoles 3 de junio de 2026 debido a una contingencia sanitaria. La medida busca realizar una sanitización profunda en las instalaciones tras detectarse fecas de roedores en el recinto.

Fiscalización de la Seremi de Salud

Las acciones preventivas en el establecimiento educativo comenzaron el pasado martes 26 de mayo. Para verificar los protocolos implementados, funcionarios de la Seremi de Salud del Maule inspeccionaron el recinto el 29 de mayo y el 2 de junio.

Los trabajos de limpieza profunda están a cargo del Departamento de Zoonosis de la Municipalidad de Talca, en conjunto con el personal auxiliar del liceo.

Según la administración del liceo, este tipo de procesos sanitarios requieren tiempo para obtener resultados efectivos y no se resuelven de forma inmediata.

Cuándo vuelven a clases y recuperación

El retorno a las actividades normales de los estudiantes está programado para el jueves 4 de junio de 2026. La dirección detalló que las jornadas perdidas serán recuperadas a fin de año.

Los alumnos de cuarto medio tendrán sus clases de recuperación durante noviembre. En tanto, los estudiantes desde séptimo básico hasta tercero medio harán lo propio en el mes de diciembre.

Las fechas exactas de este calendario deberán ser ratificadas previamente por la Seremi de Educación.

Llamado a la comunidad escolar

A través del comunicado oficial, el director del Liceo Marta Donoso Espejo, Claudio Francisco Figueroa Figueroa, lamentó los inconvenientes y subrayó que la salud de la comunidad es la prioridad.

Además, la autoridad académica planteó que esta emergencia debe verse como "una oportunidad para realizar un cambio cultural, donde exista una trasformación de los hábitos en todos nosotros y la limpieza total del liceo sea tarea permanente".