Descanso Postnatal Suplementario: quiénes pueden acceder y cómo funciona este beneficio

El beneficio contempla licencia médica, subsidio económico y extensión del fuero maternal hasta la recuperación de la trabajadora.

El nacimiento de un hijo entrega a las madres trabajadoras el derecho al descanso postnatal y al permiso postnatal parental. Sin embargo, existen casos donde complicaciones de salud derivadas del parto permiten acceder al denominado Descanso Postnatal Suplementario.

Este beneficio busca resguardar la recuperación de la madre cuando no puede reincorporarse normalmente a sus funciones laborales.

¿Qué es el Descanso Postnatal Suplementario?

Según la Dirección del Trabajo, este derecho aplica cuando una enfermedad provocada por el parto impide el retorno al trabajo tras finalizar el postnatal regular.

La medida permite extender el reposo médico por el tiempo que sea necesario para la recuperación de la trabajadora.

¿Qué requisitos se deben cumplir?

Para acceder al beneficio se necesita:

Un certificado médico o de matrona

Que la condición de salud sea consecuencia directa del parto

Que exista impedimento para volver al trabajo

El documento debe acreditar que la situación requiere mantener el reposo laboral.

¿Cuánto dura el descanso?

La normativa no establece un límite fijo de días.

El tiempo del Descanso Postnatal Suplementario dependerá de lo que determine el equipo médico tratante según la evolución de la madre.