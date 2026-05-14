Estudio de la Universidad de Chile revela terapia que reduce el dolor menstrual sin medicamentos

La terapia utiliza impulsos eléctricos de baja intensidad y podría transformarse en una alternativa para mujeres que no pueden usar antiinflamatorios.

Un estudio desarrollado por la Universidad de Chile demostró que una terapia no invasiva puede disminuir el dolor menstrual con una efectividad comparable a tratamientos farmacológicos utilizados para los cólicos.

La técnica, denominada estimulación transcutánea del nervio tibial, utiliza impulsos eléctricos de baja intensidad para modificar la percepción del dolor en el sistema nervioso.

¿Cómo funciona esta terapia?

El procedimiento consiste en colocar dos electrodos en el pie conectados a un dispositivo TENS.

A través de estos electrodos se generan estímulos eléctricos que actúan sobre el sistema nervioso y alteran la forma en que el cerebro interpreta las señales de dolor provenientes del útero.

Resultados similares a medicamentos

La investigación comparó esta terapia con el ácido mefenámico, uno de los antiinflamatorios más utilizados para tratar dolores menstruales.

Según los resultados, la técnica logró efectos comparables incluso en pacientes con dolor severo.

El doctor Valentín Manríquez, líder del estudio y jefe de la Unidad de Piso Pélvico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, explicó que algunas pacientes redujeron su dolor desde niveles 9 a cifras cercanas a 2 en una escala de 1 a 10.