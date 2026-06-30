Lentes con IA Ray-Ban y Oakley llegan a Chile: sus precios

Meta lanzó oficialmente sus esperadas gafas con cámara integrada y audio abierto en el país. El dispositivo portátil permite interactuar con inteligencia artificial sin utilizar las manos.

La empresa Meta, en alianza con EssilorLuxottica, oficializó este martes la llegada a Chile de los lentes inteligentes Ray-Ban Meta y Oakley Meta. Los nuevos dispositivos de uso diario ya están disponibles en el comercio nacional e incluyen funciones avanzadas de conectividad, captura de contenido y acceso a inteligencia artificial.

Lentes que graban e interactúan

Esta nueva categoría de anteojos busca integrar de forma natural la tecnología directamente en el usuario. En el apartado técnico, los modelos de segunda generación cuentan con una cámara capaz de grabar videos en calidad 3K y tomar fotografías mediante comandos de voz.

Otra característica clave es su sistema de audio de oído abierto. Los usuarios pueden escuchar música, podcasts o contestar llamadas telefónicas sin aislarse de los ruidos del entorno, ya que no utilizan auriculares tradicionales. Además, incorporan un botón de acción físico diseñado para interactuar rápidamente con el asistente Meta AI.

El rendimiento del equipo está sustentado en una batería que ofrece hasta ocho horas de autonomía con uso moderado, la cual es respaldada por un estuche que otorga recargas adicionales.

Precios de Ray-Ban y Oakley en Chile

Los valores en el mercado local varían según la marca y el diseño del marco escogido. Para la línea Ray-Ban Meta, los precios oficiales en el país arrancan desde los $450.000. Existen opciones con marcos en negro mate, brillante y tonos transparentes.

Por el lado deportivo, los Oakley Meta Vanguard aterrizan con un precio sugerido desde los $590.000. Esta línea incluye modelos como el Oakley Meta HSTN, diseñados con almohadillas nasales intercambiables, mayor ajuste facial y certificación IPX4 de resistencia al agua.

Dónde comprar las gafas de Meta

El lanzamiento en Chile forma parte de una expansión regional impulsada por Meta que también incluyó de manera simultánea a Perú y Colombia. Se trata de los primeros países hispanohablantes del continente en recibirlos, tras su debut preliminar en Brasil a fines de 2025.

Los interesados ya pueden adquirir ambas colecciones en cadenas autorizadas del retail óptico como Sunglass Hut, Ópticas GMO, Rotter & Krauss, Place Vendôme y Solaris. También se encuentran disponibles a través de plataformas de venta digital como Chilelentes, Lens.cl y Ebest.