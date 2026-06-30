LeBron James deja los Lakers y asoma un nuevo súper equipo NBA

Tras ocho años en Los Ángeles, el "Rey" entró a la agencia libre. Ahora, fuertes rumores lo vinculan con los Golden State Warriors para formar dupla con Stephen Curry.

Este martes en Estados Unidos, LeBron James confirmó que no seguirá jugando para Los Angeles Lakers en la próxima temporada. La sorpresiva decisión marca el fin de su exitoso ciclo de ocho años en la franquicia californiana. Así, el jugador da paso a la agencia libre mientras la liga entera especula sobre su próximo destino.

El fin de una era en Los Ángeles

James llegó al equipo en 2018 y logró devolverles la gloria al conseguir el campeonato de la NBA en 2020. Además, durante su paso por la institución angelina superó el histórico récord de máximo anotador de todos los tiempos.

Desde la directiva despidieron al ídolo con profundo respeto. Jeanie Buss, parte del grupo propietario, señaló: “Siempre estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluyendo el título al que nos lideró en 2020”.

Por su parte, el astro agradeció el apoyo incondicional. "Verdaderamente un honor vestir de púrpura y oro intentando continuar la grandeza y los legados que vinieron antes que yo", respondió el basquetbolista.

¿Un súper equipo en Golden State?

El gran rumor que sacude el mercado apunta hacia los Golden State Warriors. La posibilidad de ver a James jugando junto a su histórico rival, Stephen Curry, asoma como la principal amenaza para el resto de los competidores.

Esta opción tomó fuerza luego de que Draymond Green decidiera rechazar su opción de jugador en San Francisco. Este movimiento estratégico permitiría a los Warriors liberar el espacio salarial necesario para fichar a LeBron.

Otra alternativa menos probable, pero que también genera expectación, sería su llegada a los San Antonio Spurs para potenciar al francés Victor Wembanyama.

La histórica temporada 24 del "Rey"

A sus 41 años, James se prepara para disputar su vigésima cuarta temporada en la élite del baloncesto. En su última campaña demostró plena vigencia, promediando 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes por encuentro.

El periodo de agencia libre arrancó oficialmente este martes a las 18:00 horas del Este. Sin embargo, el nuevo contrato de LeBron en la franquicia que elija recién podrá oficializarse a partir del 6 de julio, fecha en que se levanta la moratoria de la NBA.