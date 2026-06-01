Kast firma proyecto para crear Registro Nacional de Vándalos: infractores podrían perder beneficios sociales

El Presidente firmó la iniciativa anunciada en la Cuenta Pública, que busca crear un registro para personas condenadas por actos vandálicos y contempla la pérdida de beneficios sociales como sanción adicional.

Durante la tarde de este lunes, el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una de las medidas anunciadas durante su reciente Cuenta Pública.

La iniciativa pretende incorporar a quienes sean condenados por delitos asociados a actos vandálicos, con el objetivo de que enfrenten consecuencias adicionales, entre ellas la eventual pérdida de beneficios sociales otorgados por el Estado.

Gobierno busca endurecer sanciones contra actos vandálicos

Tras la firma del proyecto, el Mandatario explicó que la propuesta fue abordada previamente en una reunión del comité político, donde se analizaron las medidas necesarias para enfrentar este tipo de conductas.

Según señaló, la iniciativa busca reforzar el respeto por los bienes públicos y promover una mayor responsabilidad ciudadana.

“Si hay alguien que se da la libertad de quemar un bus, eso no solo debe tener una sanción penal, sino que también debe tener una sanción de la sociedad”, afirmó.

Kast también mencionó como ejemplo los daños a monumentos nacionales y otros espacios públicos, argumentando que quienes participen en estos hechos no deberían beneficiarse de recursos financiados por todos los contribuyentes.