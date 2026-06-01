Kast firma proyecto para crear Registro Nacional de Vándalos: infractores podrían perder beneficios sociales
- Lunes 1 de junio de 2026
- 18:59 hrs
El Presidente firmó la iniciativa anunciada en la Cuenta Pública, que busca crear un registro para personas condenadas por actos vandálicos y contempla la pérdida de beneficios sociales como sanción adicional.
Durante la tarde de este lunes, el presidente José Antonio Kast firmó el proyecto de ley que busca crear el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades, una de las medidas anunciadas durante su reciente Cuenta Pública.
La iniciativa pretende incorporar a quienes sean condenados por delitos asociados a actos vandálicos, con el objetivo de que enfrenten consecuencias adicionales, entre ellas la eventual pérdida de beneficios sociales otorgados por el Estado.
Gobierno busca endurecer sanciones contra actos vandálicos
Tras la firma del proyecto, el Mandatario explicó que la propuesta fue abordada previamente en una reunión del comité político, donde se analizaron las medidas necesarias para enfrentar este tipo de conductas.
Según señaló, la iniciativa busca reforzar el respeto por los bienes públicos y promover una mayor responsabilidad ciudadana.
“Si hay alguien que se da la libertad de quemar un bus, eso no solo debe tener una sanción penal, sino que también debe tener una sanción de la sociedad”, afirmó.
Kast también mencionó como ejemplo los daños a monumentos nacionales y otros espacios públicos, argumentando que quienes participen en estos hechos no deberían beneficiarse de recursos financiados por todos los contribuyentes.
Registro incluiría a personas vinculadas a actos de violencia e incivilidades
De acuerdo con lo anunciado por el Ejecutivo, el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades buscará identificar a quienes participen en hechos como destrucción de infraestructura pública, daños a monumentos, ataques a medios de transporte y otros actos considerados vandálicos.
El Presidente aseguró que la medida también busca generar un efecto disuasivo.
“Tendrá que pensarlo dos veces antes de que un joven lance una bomba molotov. Tendrá que pensarlo dos veces alguien que quiera ir a rayar o destruir un monumento nacional”, sostuvo.
Proyecto deberá iniciar su tramitación en el Congreso
El jefe de Estado defendió la propuesta frente a las críticas que han surgido tras su anuncio y afirmó que la protección del patrimonio público y de los barrios requiere medidas concretas.
“He escuchado algunas voces que dicen que esto iría más allá de lo que corresponde. Yo le pregunto a cada chileno: ¿es ir más allá de lo que corresponde resguardar lo que tanto nos ha costado construir?”, señaló.
Con la firma presidencial, el proyecto comenzará ahora su tramitación legislativa en el Congreso Nacional, donde deberá ser discutido y votado por diputados y senadores antes de convertirse en ley.
Desde el Gobierno esperan que el debate permita definir el alcance de la medida y las sanciones que eventualmente enfrentarían quienes sean incorporados al registro.