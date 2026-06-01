Alertan por nueva estafa con paquetes y códigos QR falsos durante CyberDay: así buscan robar tus datos bancarios

La empresa de ciberseguridad Kaspersky advirtió sobre el aumento del "quishing", una modalidad de fraude que utiliza paquetes enviados a domicilio con códigos QR falsos para robar datos bancarios, credenciales e instalar malware en los dispositivos de las víctimas.

El inicio del CyberDay trae consigo miles de ofertas y un aumento significativo en las compras por internet. Sin embargo, el incremento de las transacciones y despachos también ha abierto nuevas oportunidades para los ciberdelincuentes.

La empresa de ciberseguridad Kaspersky advirtió sobre una sofisticada modalidad de fraude que combina envíos físicos a domicilio con códigos QR maliciosos. La técnica, conocida como "quishing", busca engañar a las víctimas para obtener información bancaria, credenciales de acceso e incluso instalar software malicioso en sus teléfonos.

¿Qué es el quishing y por qué preocupa durante CyberDay?

El quishing es una variante del phishing tradicional, pero en lugar de utilizar enlaces fraudulentos enviados por correo electrónico o mensajes de texto, emplea códigos QR que dirigen a las víctimas hacia sitios web falsos o descargas maliciosas.

Según datos de Kaspersky, el desconocimiento sobre esta amenaza sigue siendo alto. Un estudio reveló que el 41% de los chilenos no sabe que un código QR falso puede ser utilizado para comprometer cuentas bancarias y datos personales.

La preocupación aumenta debido al crecimiento de este tipo de ataques. Las detecciones de correos con códigos QR maliciosos pasaron de 46.969 a 249.723 en un corto período, multiplicándose más de cinco veces.