Cuenta Pública 2026: todos los anuncios de José Antonio Kast

El mandatario delineó su hoja de ruta enfocada en seguridad, migración y economía.

El presidente José Antonio Kast entregó este lunes su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional de Valparaíso. A casi tres meses de asumir, el mandatario presentó su agenda gubernamental centrada en combatir el crimen organizado, reimpulsar el crecimiento económico y aplicar reformas estructurales al Estado.

Seguridad y control migratorio

El eje central del discurso presidencial fue la crisis de seguridad pública. José Antonio Kast anunció la creación de equipos especializados para enfrentar delitos de alta connotación, como secuestros, sicariato, cibercrimen y la violencia en la Macrozona Sur.

El Gobierno propuso la creación de un Registro de Vándalos e Incivilidades. Este instrumento incluirá a condenados por ataques a carabineros y daños al transporte público, además de infractores por consumo de drogas en la vía pública o comercio ilegal.

En materia migratoria, el Ejecutivo ingresará el "Plan Retorno". La medida busca incentivar la salida voluntaria de extranjeros irregulares y acelerar los procesos de expulsión administrativa de quienes ingresaron por pasos no habilitados.

También se confirmó un Plan de Infraestructura Penitenciaria para modernizar el sistema carcelario y una serie de mejoras salariales para los alumnos de Carabineros y el personal policial activo.

Economía, empleo y obras públicas

Para enfrentar la crisis económica, el mandatario fijó metas claras: lograr un crecimiento del 4%, reducir el desempleo al 6% y recuperar 300 mil puestos de trabajo.

Como ayuda directa, se anunció la entrega de 30 mil pesos por niño para las familias pertenecientes al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

En infraestructura, se proyecta una inversión de 2.000 millones de dólares para expandir los puertos de Valparaíso y San Antonio. Además, se inyectarán recursos al Plan Ruta Austral y continuará la expansión del Metro de Santiago.

Fusión de ministerios y reducción del Estado

Uno de los anuncios estructurales más relevantes fue el proyecto de ley para fusionar el Ministerio del Interior y la Segegob en una sola cartera.

Una comisión de expertos tendrá el mandato de diseñar una nueva estructura estatal que reduzca la cantidad de ministerios y elimine la duplicidad de funciones.

Paralelamente, se activará el "Plan de Inspección Total". Esta herramienta utilizará inteligencia artificial para auditar más de 500 servicios públicos y detectar patrones de corrupción o ineficiencia en el gasto fiscal.

Vivienda, salud y educación

José Antonio Kast enfatizó su intención de convertir a Chile en "un país de propietarios". Para ello, el límite de postulación a subsidios habitacionales subirá a 4.000 UF para jóvenes de entre 18 y 40 años, mediante un fondo de garantía estatal.

Además, la "Operación Sitio 2.0" traspasará terrenos fiscales sin uso para la construcción de nuevas viviendas, buscando disminuir el déficit habitacional.

En el área de educación, el Gobierno presentará una reforma al Sistema de Admisión Escolar (SAE) para incorporar el mérito académico en la selección. También se impulsará el proyecto "Escuelas Protegidas" para frenar la violencia al interior de los recintos.

Finalmente, en salud y desarrollo social, se garantizará la continuidad del Plan Oncológico de 90 días y se creará el "Plan Crecer en Familia", el cual busca trasladar a cerca de 700 menores desde residencias estatales hacia familias de acogida.