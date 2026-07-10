A casi cuatro años del quiebre que puso fin a su matrimonio con Cristián de la Fuente, Angélica Castro volvió a hablar del proceso personal que vivió tras conocerse la infidelidad del actor, una situación que no solo afectó su vida familiar, sino que también quedó expuesta públicamente.

En recientes declaraciones, la comunicadora reflexionó sobre las consecuencias emocionales que puede provocar una traición dentro de una relación de larga duración, asegurando que una infidelidad tiene la capacidad de romper la confianza y transformar por completo el proyecto construido en pareja.

Sus palabras rápidamente generaron repercusión en redes sociales y en distintos medios de espectáculos, donde la historia de ambos continúa despertando interés.

El quiebre entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente vuelve a la pauta

Las declaraciones de la animadora coinciden con un nuevo capítulo en la historia entre ambos, luego de que diversos medios informaran sobre un proceso judicial relacionado con el término de su matrimonio.

Según esas publicaciones, Angélica Castro habría iniciado una demanda de divorcio culposo contra Cristián de la Fuente, la que incluiría solicitudes de compensación económica y pensión de alimentos para la hija que ambos tienen en común. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha entregado mayores antecedentes sobre el estado del proceso.