Angélica Castro recordó el difícil proceso tras la infidelidad de Cristián de la Fuente
- Viernes 10 de julio de 2026
- 18:54 hrs
A casi cuatro años del quiebre que puso fin a su matrimonio con Cristián de la Fuente, Angélica Castro volvió a hablar del proceso personal que vivió tras conocerse la infidelidad del actor, una situación que no solo afectó su vida familiar, sino que también quedó expuesta públicamente.
En recientes declaraciones, la comunicadora reflexionó sobre las consecuencias emocionales que puede provocar una traición dentro de una relación de larga duración, asegurando que una infidelidad tiene la capacidad de romper la confianza y transformar por completo el proyecto construido en pareja.
Sus palabras rápidamente generaron repercusión en redes sociales y en distintos medios de espectáculos, donde la historia de ambos continúa despertando interés.
El quiebre entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente vuelve a la pauta
Las declaraciones de la animadora coinciden con un nuevo capítulo en la historia entre ambos, luego de que diversos medios informaran sobre un proceso judicial relacionado con el término de su matrimonio.
Según esas publicaciones, Angélica Castro habría iniciado una demanda de divorcio culposo contra Cristián de la Fuente, la que incluiría solicitudes de compensación económica y pensión de alimentos para la hija que ambos tienen en común. Hasta ahora, ninguno de los involucrados ha entregado mayores antecedentes sobre el estado del proceso.
Un relato que conecta más allá del espectáculo
Más allá del conflicto judicial, el testimonio de Angélica Castro ha vuelto a conectar con muchas personas porque aborda situaciones que trascienden el mundo de la televisión.
El dolor de una infidelidad, la reconstrucción personal, la maternidad, la confianza y la exposición pública son algunos de los temas que la comunicadora puso sobre la mesa, generando identificación entre quienes han enfrentado procesos similares.
En su caso, la dificultad fue aún mayor al tratarse de una crisis familiar que fue ampliamente comentada en programas de televisión, portales de noticias y redes sociales.
Una historia que aún no encuentra un cierre definitivo
Aunque durante un tiempo ambos proyectaron una relación cordial tras la separación, las recientes informaciones muestran que el vínculo entre Angélica Castro y Cristián de la Fuente continúa sumando nuevos episodios.
Mientras el proceso legal sigue su curso, las declaraciones de la comunicadora vuelven a instalar una conversación que va mucho más allá de la farándula: cómo enfrentar una ruptura marcada por la exposición pública y las consecuencias emocionales que deja una infidelidad cuando ocurre frente a millones de personas.