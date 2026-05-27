Junaeb oficializa denuncia ante la Fiscalía por raciones no entregadas

La acción legal se enmarca en las auditorías impulsadas por la administración de José Antonio Kast a la gestión de Gabriel Boric. Se investiga el pago de millonarios montos por "onces" en la Región de O'Higgins que, según los antecedentes, nunca fueron entregadas a los estudiantes.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) se convirtió en la primera institución del Estado en ser denunciada ante la Fiscalía por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast. La medida responde a presuntas irregularidades y al mal uso de recursos públicos detectados durante la administración de Gabriel Boric, específicamente en el área de alimentación escolar.

El Ejecutivo decidió llevar los antecedentes al Ministerio Público luego de conocer los hallazgos preliminares emitidos por el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal.

El hallazgo tras las auditorías al Estado

La investigación y posterior denuncia surge de un proceso de revisión profunda impulsado por el actual Gobierno para analizar el funcionamiento de las instituciones públicas en el periodo presidencial anterior.

Cabe recordar que la auditoría gubernamental se concentró inicialmente en cuatro entidades clave: el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SenamEG) junto a Prodemu, la Subsecretaría de Transportes, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la propia Junaeb. Con esta acción legal, el organismo encargado de las becas estudiantiles inaugura la lista de instituciones llevadas a la justicia.

Detalles del millonario fraude en O'Higgins

La denuncia ya formalizada toma como base los antecedentes que fueron expuestos recientemente por Reportajes T13. En dicha instancia, se reveló una investigación interna de la Junaeb que destapó un presunto fraude que supera los $14 mil millones.

El caso se centra en la supuesta entrega de "onces" escolares destinadas a estudiantes de sectores vulnerables en la Región de O'Higgins. Sin embargo, los datos recopilados por el organismo advierten que gran parte de esas raciones alimenticias simplemente nunca llegaron a los alumnos.

Los montos involucrados han generado gran controversia. Las comidas cuestionadas, que consistían en una taza de leche con un sándwich, o bien avena con leche, fruta y té, terminaron siendo pagadas por el Estado a valores que superaron los $8.000 por cada ración.

Categórica respuesta de las actuales autoridades

El actual director nacional de Junaeb, Fernando Peña, abordó la situación de manera tajante, confirmando la gravedad de las irregularidades detectadas en la auditoría interna.

“Lo que pesquisamos de onces en la región de O’Higgins por más de 14 mil millones de pesos, adjudicadas a una sola empresa, sin ninguna prestación a cambio. Esas onces nunca se entregaron a los alumnos”, afirmó categóricamente la autoridad.

Impacto y diligencias en curso

El escándalo de las raciones escolares no entregadas ya se encuentra en pleno desarrollo investigativo. Actualmente, la Fiscalía, la Contraloría General de la República y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) están recabando los antecedentes para determinar las posibles responsabilidades tanto administrativas como penales de todos los involucrados en este millonario perjuicio a las arcas fiscales.