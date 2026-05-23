Kathy Orellana revela cómo comenzó el grave problema que la dejó en riesgo vital

A pesar de la gravedad del diagnóstico inicial, la artista comunicó que ya se encuentra fuera de peligro de muerte.

La cantante y exintegrante del programa "Rojo", Kathy Orellana, se encuentra internada desde hace casi dos semanas en el Hospital Regional de Rancagua tras enfrentar una grave complicación de salud. La propia artista confirmó que estuvo en riesgo vital producto de una peritonitis severa y un shock séptico.

La emergencia médica obligó a una intervención quirúrgica de urgencia para controlar el cuadro que afectó a la intérprete nacional.

¿Qué provocó la emergencia médica de Kathy Orellana?

Según los antecedentes entregados por la artista y su entorno familiar, la situación se desencadenó el pasado 10 de mayo, cuando la cantante se desplomó en el baño de su hogar. Tras ser trasladada al centro asistencial, los médicos detectaron las causas del colapso: