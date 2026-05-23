Kathy Orellana revela cómo comenzó el grave problema que la dejó en riesgo vital
- Sábado 23 de mayo de 2026
- 11:45 hrs
A pesar de la gravedad del diagnóstico inicial, la artista comunicó que ya se encuentra fuera de peligro de muerte.
La cantante y exintegrante del programa "Rojo", Kathy Orellana, se encuentra internada desde hace casi dos semanas en el Hospital Regional de Rancagua tras enfrentar una grave complicación de salud. La propia artista confirmó que estuvo en riesgo vital producto de una peritonitis severa y un shock séptico.
La emergencia médica obligó a una intervención quirúrgica de urgencia para controlar el cuadro que afectó a la intérprete nacional.
¿Qué provocó la emergencia médica de Kathy Orellana?
Según los antecedentes entregados por la artista y su entorno familiar, la situación se desencadenó el pasado 10 de mayo, cuando la cantante se desplomó en el baño de su hogar. Tras ser trasladada al centro asistencial, los médicos detectaron las causas del colapso:
-
Perforación intestinal: La peritonitis fue gatillada por una rotura en una parte de su intestino.
-
Origen en úlceras: Orellana explicó que presentaba úlceras derivadas de un bypass gástrico previo que no recibieron los cuidados correspondientes.
-
Uso de analgésicos: La situación se agravó debido al consumo de ketorolaco para el dolor, medicamento que debilitó las paredes intestinales y facilitó el desgarro.
El relato de la familia y el estado actual
Denisse Orellana, hermana de la cantante, relató que fue el hijo de la artista quien alertó sobre el desmayo en la vivienda. Al llegar al hospital, el equipo médico advirtió a los familiares que de haber tardado un par de horas más en recibir atención, el desenlace habría sido distinto.
A pesar de la gravedad del diagnóstico inicial, la artista comunicó que ya se encuentra fuera de peligro de muerte. "Ya salí del peligro de riesgo vital hace dos días", aseguró a través de un registro audiovisual.
Solicitud de donantes de sangre
Debido a los procedimientos médicos y las transfusiones que ha requerido durante sus casi trece días de hospitalización, la cantante realizó un llamado a la comunidad de Rancagua para colaborar con donaciones de sangre en el recinto asistencial. Finalmente, Orellana agradeció el apoyo de sus redes cercanas y de su familia durante este complejo proceso de recuperación.