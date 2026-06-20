El crimen ocurrió en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro, región del Maule. La pareja de la víctima fue detenida por Carabineros cerca del lugar y será formalizada por femicidio mientras la PDI investiga la dinámica de los hechos.

Una mujer falleció durante la mañana de este sábado tras ser atacada con un arma blanca en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro, en la región del Maule. El principal sospechoso del crimen es su conviviente, quien fue detenido por Carabineros y será formalizado por el delito de femicidio.

El hecho ocurrió en la vía pública y provocó conmoción entre los vecinos del sector rural, quienes alertaron a las autoridades tras registrarse el ataque.

Sospechoso fue encontrado con rastros de sangre

De acuerdo con los antecedentes preliminares, personal de Carabineros logró ubicar al presunto autor en las cercanías del lugar donde ocurrió el crimen.

El hombre, un adulto que mantenía una relación de convivencia con la víctima, presentaba rastros de sangre al momento de su detención.

Tras su captura, quedó a disposición de la justicia y será presentado ante el Juzgado de Garantía durante las próximas horas para enfrentar la respectiva audiencia de formalización.