Investigan femicidio en Cumpeo: mujer fue asesinada y su pareja quedó detenida
- Sábado 20 de junio de 2026
- 16:55 hrs
El crimen ocurrió en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro, región del Maule. La pareja de la víctima fue detenida por Carabineros cerca del lugar y será formalizada por femicidio mientras la PDI investiga la dinámica de los hechos.
Una mujer falleció durante la mañana de este sábado tras ser atacada con un arma blanca en la localidad de Cumpeo, comuna de Río Claro, en la región del Maule. El principal sospechoso del crimen es su conviviente, quien fue detenido por Carabineros y será formalizado por el delito de femicidio.
El hecho ocurrió en la vía pública y provocó conmoción entre los vecinos del sector rural, quienes alertaron a las autoridades tras registrarse el ataque.
Sospechoso fue encontrado con rastros de sangre
De acuerdo con los antecedentes preliminares, personal de Carabineros logró ubicar al presunto autor en las cercanías del lugar donde ocurrió el crimen.
El hombre, un adulto que mantenía una relación de convivencia con la víctima, presentaba rastros de sangre al momento de su detención.
Tras su captura, quedó a disposición de la justicia y será presentado ante el Juzgado de Garantía durante las próximas horas para enfrentar la respectiva audiencia de formalización.
Fiscalía instruyó diligencias a la PDI
El fiscal de turno confirmó que se activaron los protocolos correspondientes para investigar el caso y esclarecer la dinámica de los hechos.
"En horas de la mañana se tomó conocimiento de un delito de femicidio ocurrido en la comuna de Río Claro, específicamente en el sector de Cumpeo, donde una mujer fue asesinada con arma blanca. En las cercanías del lugar se encontró a su pareja, su conviviente, con rastros de sangre", señaló el persecutor.
Por instrucción del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Talca quedaron a cargo de las diligencias investigativas.
PDI continúa trabajando en el sitio del suceso
Durante la jornada, funcionarios especializados realizaron peritajes y levantamiento de evidencia en el lugar del crimen con el objetivo de determinar cómo ocurrieron los hechos y reunir antecedentes para la investigación.
La Brigada de Homicidios de Talca mantiene las diligencias en desarrollo mientras se espera la formalización del imputado por el delito de femicidio.