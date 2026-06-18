Influenza en Chile: Minsal lanza buscador de vacunatorios online

La plataforma permite localizar más de 1.600 recintos a nivel nacional. Incluye horarios de fin de semana y puntos de atención especiales en ferias o supermercados.

Este jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) habilitó a nivel nacional una plataforma web para localizar los vacunatorios abiertos. La medida busca facilitar el proceso de inoculación ante el fuerte aumento de enfermedades respiratorias en el país, permitiendo a los usuarios encontrar centros de atención durante los fines de semana.

Cómo buscar el vacunatorio más cercano

Para acceder a la información, las personas deben ingresar al sitio web minsal.cl y presionar el banner principal de la Campaña de Invierno. Otra opción es acceder directamente a la dirección web mevacuno.gob.cl.

Una vez en el portal, el buscador ofrece los datos de más de 1.600 recintos de inmunización disponibles a lo largo de todo Chile. El sistema permite filtrar por región, comuna y revisar los horarios de funcionamiento.

La herramienta no solo muestra recintos de la red asistencial pública y privada, como Cesfam, clínicas y hospitales. También entrega la ubicación exacta de operativos especiales instalados fuera de centros médicos, abarcando supermercados, ferias y centros comerciales.

Vacunas disponibles y grupos de riesgo

En estos puntos habilitados por el Minsal, la población puede inocularse contra la influenza, el Covid-19, el Neumococo, el Virus Respiratorio Sincicial y el Coqueluche.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, enfatizó la importancia de utilizar esta herramienta digital para proteger a los sectores más vulnerables de la población.

"Como Ministerio estamos trabajando para acercar lo más posible la vacunación a la ciudadanía, en especial, a los grupos más rezagados", indicó la autoridad sanitaria.

Pizarro detalló que el foco de la campaña está puesto en "los mayores de 60 años y los niños menores de cinco años, quienes además son los más susceptibles de agravarse con influenza. Les pedimos que usen esta herramienta y concurran a su vacunatorio más cercano".

Alerta por circulación de Influenza B

El lanzamiento del buscador web responde directamente a un escenario epidemiológico complejo, marcado por el sostenido aumento de contagios y consultas de urgencia.

Desde el Ministerio de Salud confirmaron que la influenza A continúa siendo el patógeno de mayor circulación en territorio nacional. A este le sigue el Rinovirus y, en tercer lugar, la Influenza B.

Sobre este último virus, los expertos de la cartera de Salud advirtieron una situación atípica, señalando que ha "mostrado un compartimiento de crecimiento inusual para esta época del año".