Alerta en el Maule: Ya se registran más de 100 agresiones a funcionarios de salud en lo que va de 2026

Ante el preocupante aumento de hechos de violencia, el Servicio de Salud Maule impulsó una jornada regional de prevención para directivos y líderes de la red asistencial. Las cifras proyectan un año complejo para la seguridad en consultorios y hospitales.

La Región del Maule enfrenta un complejo escenario de seguridad al interior de sus centros asistenciales. En poco más de cuatro meses de este 2026, ya se contabilizan 112 incidentes violentos contra funcionarios y funcionarias de salud, una tendencia que ha obligado a las autoridades a activar estrategias de emergencia para proteger a los equipos de primera línea.

Para abordar esta crisis, el Servicio de Salud Maule (SSM), en conjunto con la ACHS, realizó en Talca la primera "Jornada de capacitación para líderes de la red de salud", donde se entregaron herramientas de liderazgo y protocolos preventivos a directores de hospitales y de atención primaria de toda la región.

Una escalada de violencia: El historial de cifras en el Maule

Los datos expuestos durante la jornada revelan un aumento exponencial de las agresiones en el último quinquenio, pasando de cifras marginales a un problema estructural de la red asistencial:

Año N° de Agresiones registradas Variación porcentual 2021 11 casos - 2022 94 casos +750% 2023 369 casos +293% 2024 632 casos +71% 2025 605 casos -4% (Leve baja) 2026 112 casos (Solo primer cuatrimestre)

De mantenerse el ritmo actual, la proyección anual para este 2026 podría superar con creces los registros de años anteriores, consolidándose como uno de los principales desafíos para la gestión pública regional.

La respuesta de la autoridad

El Director del Servicio de Salud Maule, Jaime Bertolotto, enfatizó que la seguridad funcionaria y el buen trato son hoy una prioridad absoluta para la red. La autoridad reconoció que el fenómeno ha superado las expectativas iniciales de los organismos técnicos.

“El tema de las agresiones hacia los funcionarios es una situación que se ha comenzado a presentar en nuestra red y en la APS de manera mucho más frecuente de lo que antes se veía y de lo que nosotros esperábamos”, admitió Bertolotto.

Estrategias preventivas y apoyo institucional

La jornada, desarrollada en la Universidad Santo Tomás, buscó estandarizar la respuesta ante situaciones de crisis. Desde la Unidad de Relaciones Laborales del SSM explicaron que el foco está en fortalecer el liderazgo institucional para que los equipos no se sientan desprotegidos frente a usuarios agresivos.

La implementación de nuevos protocolos y herramientas de apoyo psicológico para las víctimas de violencia son parte de las medidas que se buscan masificar en los diversos centros de salud del Maule, en un intento por frenar una curva de agresiones que no parece dar tregua.