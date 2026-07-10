La estación hidrométrica registró caudales en umbral rojo, lo que llevó a Senapred a activar el máximo nivel de alerta por posible desborde.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Molina, en la Región del Maule, debido al aumento del caudal de un río que mantiene en riesgo a los sectores cercanos producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país. La medida reemplaza la Alerta Amarilla que se encontraba vigente y fue adoptada luego de los antecedentes entregados por la Dirección General de Aguas (DGA), que detectó un incremento significativo del caudal. Caudal alcanzó umbral rojo Según informó Senapred, la estación hidrométrica "Río Palos en Junta con Colorado" registró un aumento del caudal que alcanzó valores correspondientes al umbral rojo, situación que incrementa el riesgo para las personas que viven o transitan en las cercanías del curso de agua. A raíz de este escenario, el organismo informó que, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, se resolvió declarar Alerta Roja para la comuna de Molina, medida que permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan su cancelación.