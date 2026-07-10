Declaran Alerta Roja para Molina por crecida de río: autoridades llaman a extremar precauciones
- Viernes 10 de julio de 2026
- 11:51 hrs
La estación hidrométrica registró caudales en umbral rojo, lo que llevó a Senapred a activar el máximo nivel de alerta por posible desborde.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Molina, en la Región del Maule, debido al aumento del caudal de un río que mantiene en riesgo a los sectores cercanos producto del sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.
La medida reemplaza la Alerta Amarilla que se encontraba vigente y fue adoptada luego de los antecedentes entregados por la Dirección General de Aguas (DGA), que detectó un incremento significativo del caudal.
Caudal alcanzó umbral rojo
Según informó Senapred, la estación hidrométrica "Río Palos en Junta con Colorado" registró un aumento del caudal que alcanzó valores correspondientes al umbral rojo, situación que incrementa el riesgo para las personas que viven o transitan en las cercanías del curso de agua.
A raíz de este escenario, el organismo informó que, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, se resolvió declarar Alerta Roja para la comuna de Molina, medida que permanecerá vigente hasta que las condiciones permitan su cancelación.
Se movilizarán todos los recursos disponibles
Con la activación de la Alerta Roja, Senapred señaló que se dispondrá de todos los recursos necesarios para enfrentar la emergencia.
La medida contempla el despliegue de equipos especializados y la coordinación entre los distintos organismos de respuesta para atender oportunamente cualquier situación derivada del aumento del caudal o eventuales desbordes.
Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia.
Sistema frontal deja daños en la zona centro-sur
La decisión se produce en medio del sistema frontal que ha afectado a gran parte de la zona centro-sur del país.
De acuerdo con el último balance de Senapred, hasta la mañana de este viernes se registraban 13 personas damnificadas, además de cuatro viviendas destruidas, cinco con daño mayor, 91 con daño menor y 46 inmuebles en evaluación.
Las autoridades continuarán monitoreando la evolución de las precipitaciones y el comportamiento de los cursos de agua durante las próximas horas, especialmente en las comunas con mayor riesgo de inundaciones.
Llamado a la prevención
Ante la Alerta Roja, Senapred recomendó evitar acercarse a ríos, esteros y quebradas, no cruzar sectores inundados y respetar las indicaciones de los equipos de emergencia.
Asimismo, pidió a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales mientras continúe el sistema frontal que afecta a la Región del Maule.