Homicidio en Putaendo: Padre e hijo habrían planificado a sangre fría el crimen de adolescente de 17 años

Carabineros detuvo a dos hombres acusados del secuestro y homicidio de un joven de 17 años. La víctima fue encontrada calcinada tras el ataque.

Un adolescente de 17 años fue hallado calcinado esta semana tras ser secuestrado en la comuna de Putaendo, Región de Valparaíso. Por el crimen, personal de Carabineros detuvo a un padre y su hijo, quienes ejecutaron el fatal ataque contra la víctima utilizando una camioneta que ya fue incautada por las autoridades.

Secuestro y macabro hallazgo

El caso policial quedó al descubierto luego de que se reportara la desaparición del menor de edad en la zona interior de la región.

Tras diversas diligencias de búsqueda, los equipos especializados encontraron el cuerpo del adolescente, el cual presentaba la acción de terceras personas y estaba calcinado.

Este nivel de violencia movilizó rápidamente al Ministerio Público, que instruyó el resguardo del sitio del suceso para iniciar el levantamiento de pistas.

Camioneta clave en la captura

Las pericias iniciales permitieron identificar un vehículo que los agresores utilizaron para retener y trasladar al adolescente en contra de su voluntad.

Con estos rastros, efectivos del OS-9 y Labocar de Carabineros lograron la detención de los dos principales sospechosos del crimen en Putaendo.

Se trata de un hombre de 55 años y su hijo de 24, a quienes se les incautó la camioneta directamente vinculada al secuestro.

Formalización y altas penas

Ambos sujetos quedaron a disposición de la justicia y pasan a control de detención durante la jornada de este viernes en el tribunal respectivo.

La Fiscalía prepara la formalización de los detenidos por secuestro con homicidio, delito que contempla las penas más altas del ordenamiento penal.