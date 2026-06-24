Extorsión en motel: Mujer fue detenida por exigir $500 mil bajo amenaza de revelar infidelidad

Un hombre denunció ser víctima de extorsión tras ingresar a un recinto en el centro de la ciudad. Carabineros detuvo a una mujer que le exigía dinero en efectivo a cambio de no enviar fotografías del hecho a su esposa.

Un hombre que ingresó con una mujer a un motel en el sector céntrico de Iquique vivió un inesperado giro en sus planes, luego de convertirse en víctima de un delito de extorsión bajo la amenaza de revelar una presunta infidelidad a su familia.

A los pocos minutos de haber hecho ingreso al establecimiento ubicado en calle Sargento Aldea, el afectado comenzó a recibir inquietantes mensajes a través de WhatsApp.

Amenazas por WhatsApp y exigencia de dinero

En los mensajes enviados a su teléfono celular, el hombre recibió fotografías exactas de su ingreso al motel. Junto con las imágenes, venía una clara advertencia: se le exigía el pago inmediato de $500 mil en efectivo.

La amenaza extorsiva apuntaba a que, de no concretar el pago, las comprometedoras fotografías serían enviadas directamente a su esposa.

En medio del hostigamiento, la víctima fue instruida para trasladarse hasta una peluquería ubicada justo frente al recinto, lugar donde debía entregar la suma de dinero exigida para silenciar el hecho.

Denuncia y rápido operativo policial

Pese a la presión, el hombre decidió no ceder ante la solicitud y acudió rápidamente a la policía para denunciar lo ocurrido, lo que permitió activar un procedimiento en flagrancia.

Tras recibir los antecedentes, personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Iquique desplegó un operativo en las inmediaciones del motel y del local comercial señalado.

En este contexto, los efectivos policiales lograron la detención de una mujer de nacionalidad boliviana, de oficio peluquera, acusada de ser la autora de la dinámica extorsiva.

Durante el procedimiento, Carabineros incautó el teléfono celular de la imputada, dispositivo que mantenía los registros de los mensajes y las imágenes vinculadas a la exigencia económica.

Próximos pasos en la justicia

Posteriormente, la mujer fue puesta a disposición de la justicia. Se espera que durante este miércoles sea trasladada hasta el Juzgado de Garantía de Iquique, donde enfrentará la respectiva audiencia de control de detención y la posterior formalización de cargos por el delito de extorsión.

Por su parte, el caso continúa siendo investigado por las autoridades para esclarecer por completo la dinámica de los hechos ocurridos en el centro de la capital regional de Tarapacá.