Hallazgo de cadáver y un hombre apuñalado: PDI investiga dos graves hechos policiales en Talca

La Brigada de Homicidios de la PDI indaga la aparición de un cuerpo en el sector del Canal Baeza, que correspondería a un adulto mayor desaparecido en mayo, además de un violento asalto que dejó a una persona con lesiones por arma blanca en la Población San Miguel del Piduco.

Una intensa jornada policial se registró durante este miércoles 24 de junio en la comuna de Talca, luego de que las autoridades tuvieran que desplegarse para atender dos graves hechos ocurridos en distintos puntos de la ciudad: el hallazgo de un cadáver y el ataque con arma blanca a una persona en medio de un asalto.

La Fiscalía de Flagrancia Regional instruyó que ambos casos sean investigados por detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Talca, con el fin de esclarecer las dinámicas y responsabilidades correspondientes.

Hallazgo de cadáver en Canal Baeza

El primer procedimiento se desarrolló en horas de la mañana en las cercanías de las calles 14 Oriente con 4 Norte, específicamente en el sector del Canal Baeza. En el lugar, que actualmente se encuentra seco, testigos alertaron a Carabineros sobre la presencia de un cuerpo oculto entre unos arbustos.

Personal de la Subcomisaría Carlos Trupp constató la denuncia y solicitó la concurrencia de paramédicos del SAMU, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Según información reportada por Radio FM Más y Diario Talca, hasta el sitio del suceso llegaron familiares de un adulto mayor que mantenía una denuncia por presunta desgracia desde el 6 de mayo, fecha en la que se extravió tras acudir al Hospital Regional de Talca para acompañar a un amigo.

De manera preliminar, se informó que el cuerpo encontrado mantenía sus pertenencias intactas y no presentaba indicios evidentes de robo, antecedentes que ahora son materia de investigación por parte de la PDI.

Asalto y apuñalamiento en San Miguel del Piduco

Pasado el mediodía, un segundo hecho de violencia movilizó a los equipos de emergencia, esta vez en la intersección de 14 Sur con 30 Oriente, en la Población San Miguel del Piduco.

En dicho sector, un hombre denunció haber sido interceptado por sujetos desconocidos con la intención de asaltarlo. Ante la resistencia de la víctima, los delincuentes lo apuñalaron en las extremidades superiores e inferiores.

Paramédicos del SAMU acudieron al lugar, estabilizaron al herido y lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional de Talca, donde ingresó sin riesgo vital, mientras que Carabineros realizó las primeras diligencias para dar con el paradero de los atacantes.

Ambos sucesos, aunque sin aparente relación entre sí, mantienen a los equipos especializados de la PDI recabando evidencias, empadronando testigos y analizando los sitios del suceso para entregar los informes correspondientes al Ministerio Público.