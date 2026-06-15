Homicidio en Pencahue: Joven confiesa crimen de adulto mayor

La víctima de 77 años fue atacada con un arma blanca en su vivienda en el sector Corinto. El agresor acudió a una unidad policial para entregarse.

La noche del domingo, un hombre de 77 años fue asesinado al interior de su domicilio en el sector Corinto de Pencahue, Región del Maule. El crimen quedó al descubierto luego de que el autor del ataque, un joven de 28 años, confesara el hecho y se entregara voluntariamente a Carabineros.

Detalles del ataque en Corinto

El hallazgo se produjo específicamente en un inmueble ubicado en la ruta K-660, a la altura del kilómetro 9,8. Personal de Carabineros acudió al lugar tras recibir la declaración del propio imputado.

Al ingresar a la vivienda, los uniformados encontraron a la víctima, identificada con las iniciales F.A.S.V., tendida en el piso y con abundante sangrado producto del ataque con arma blanca.

Minutos más tarde, una ambulancia del CESFAM de Pencahue llegó hasta el sitio del suceso. El personal de salud solo pudo constatar el fallecimiento del hombre de 77 años debido a la gravedad de sus lesiones.

Confesión y custodia policial

El esclarecimiento de este homicidio en Pencahue inició cuando el agresor de 28 años llegó por sus propios medios hasta el cuartel policial del sector Corinto.

Frente a los funcionarios de guardia, el individuo reconoció su participación directa en el ataque fatal, quedando detenido de forma inmediata y bajo custodia de Carabineros.

Investigación y formalización en curso

Por tratarse de un crimen con resultado de muerte, el Ministerio Público tomó el control de la investigación. El detenido pasará a control de detención durante las próximas horas para su eventual formalización.

La Fiscalía evalúa instruir la concurrencia de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Talca y del Servicio Médico Legal (SML).

Las diligencias especializadas buscarán determinar el móvil del ataque, la relación exacta entre el detenido y la víctima, y levantar la evidencia necesaria para sustentar la imputación penal.